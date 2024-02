No período de 12 meses terminados em janeiro, a inflação da Argentina atingiu o pico dos 254,2%, hoje o mais alto do mundo, mas o governo Javier Milei festeja esse resultado. Obteve, no mês, uma inflação razoavelmente mais fraca do que a de dezembro anterior: 20,6% em vez de 25,5%.

O obstáculo mais importante é político – que tem mais de uma faceta. É preciso saber até que ponto Milei conseguirá reverter a atual oposição do Congresso. Seu pacote de maldades voltou ao ponto de partida, depois da precária aprovação pela Câmara dos Deputados. E é preciso saber também se a população aguenta a cobrança da conta, uma vez que não há saída técnica sem corte drástico da renda, independentemente de como esse corte será distribuído pela população.

Não se sabe até que ponto o governo Milei terá capacidade política para lidar com os protestos e os choques que as políticas adotadas devem causar na economia argentina. 08/02/2024 - Foto: Amir Cohen/Reuters

As manifestações nas ruas contrárias ao pacote de leis estão se intensificando, o que demonstra que o forte apoio ao governo obtido com a sagração pelas eleições começa a diluir. Essa reação popular vem sendo insuflada pela maioria dos governadores que perderam a maior parte das transferências de recursos feitas pelo governo central.

Por enquanto, Milei ainda conta com bons trunfos. O primeiro é até mesmo uma espécie de antittrunfo, na medida em que a atual oposição não conseguiu apresentar nenhuma opção aceitável a essa política.

Outro trunfo é a perspectiva de boa safra de grãos e de aumento da produção pecuária que, além de ajudar a conter os preços dos alimentos, deve trazer mais dólares pelas exportações. Em parte, a queda do consumo interno deve aumentar o excedente exportável.Um terceiro trunfo é o apoio do Fundo Monetário Internacional que já garantiu adiamento do pagamento de uma parcela da dívida de US$ 4,7 bilhões.

Mas a operação de apagamento do incêndio continua sendo tarefa hercúlea, provavelmente muito acima da capacidade política do governo Milei de lidar com ela.