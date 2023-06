Melhora o ambiente de negócios no Brasil

Começa a aparecer uma certa melhora no ambiente de negócios no País.

As velhas esquerdas brasileiras e a ala fundamentalista do Partido dos Trabalhadores (PT) abominam esse tratamento porque, entendem elas, ambiente de negócios é “coisa de burguês”. No entanto, esse tipo de astral, digamos assim, é determinante para o aumento dos investimentos e do emprego, porque quebra a retranca dos produtores.

Antes de apontar os sinais da mudança de corações e mentes, convém dizer que muito dessa melhora se deve à atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que sabe o que é preciso fazer para reerguer a economia e, mais que tudo, mantém diálogo fácil com o Congresso hostil. Em seis meses de governo, Haddad vem conquistando a confiança dos políticos e do mercado, embora nem sempre conte para isso com a companheirada mais radical de sua base aliada.

Nesta quarta-feira, uma das mais importantes agências mundiais de avaliação de risco, a S&P, aumentou a nota de crédito do Brasil. Ao cravar viés positivo, passou o recado de que as perspectivas são de melhora imediata. A percepção é de que se reduziram os riscos de que a dívida saia do controle, graças aos avanços do arcabouço fiscal.

A queda do Credit Default Swap (CDS), o adicional sobre os juros dos Estados Unidos cobrado pelo investidor global para ficar com títulos do Brasil, também dá boa ideia de como vem evoluindo o entendimento sobre a economia brasileira.

A cotação do dólar em reais caiu 9% desde o início do ano, o que demonstra maior disponibilidade de moeda estrangeira na economia. Com o exuberante desempenho do agronegócio, aumentou a probabilidade de que o PIB deste ano avance para a casa dos 2%. A inflação em 12 meses, que atingiu o pico em abril de 2022, resvalou em maio para 3,94%. As apostas são de que, a partir de agosto, os juros básicos (Selic) começarão a deslizar. O desemprego se mantém estável. A Bolsa de Valores, que em geral antecipa as coisas, acumula no ano alta de 8,66%.

É bom recomeço, embora nada ainda garanta a sustentabilidade de voo de cruzeiro. Há muita pedreira braba a enfrentar. Apenas para resumir: a PEC do arcabouço fiscal ainda não passou no Senado e não está claro como o governo conseguirá, neste ano, o adicional de arrecadação de R$ 120 bilhões para equilibrar as contas públicas. E vem pela frente uma batalha feroz para aprovar a reforma tributária.

Vento a favor são as excepcionais condições do Brasil de operar a transição dos combustíveis fósseis para os combustíveis limpos. Esta será a porta de entrada para capitais externos dispostos a investir em hidrogênio verde e em biocombustíveis – desde que o governo não atrapalhe.