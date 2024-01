Na próxima semana, o governo do presidente da Argentina, Javier Milei, deverá enfrentar sua prova de fogo, quando a Câmara dos Deputados votará seu “plano ônibus” e um decreto de 366 artigos, pacotaço de leis ultraliberais que começam a produzir o choque da economia, que pretende iniciar o resgate da crise.

Não se pode afirmar que essas decisões de choque não estivessem previstas. Fizeram parte da campanha eleitoral do então candidato Milei, programa com o qual foi eleito em novembro com acachapante votação de 55,7% dos eleitores.

Milei só conta com 15% dos deputados e com 10% dos senadores no Congresso argentino. Foto: Tomas Cuesta/Reuters

O novo governo obteve até agora pelo menos duas vitórias. Conseguiu aprovação de um novo crédito de US$ 4,7 bilhões do Fundo Monetário Internacional, o que, por si só, deve ser visto como aprovação preliminar para seu programa de ajuste.

Conseguiu também aprovar seu pacote de leis nas principais comissões da Câmara, embora tenha para isso feito certas concessões: desistiu da privatização imediata da YPF, a estatal de petróleo e gás, e retirou do pacote os cortes dos reajustes das aposentadorias. Mas amargou uma derrota: o Judiciário revogou alguns pontos da reforma trabalhista incluída nos decretos.

A maior dificuldade da prova de fogo desta semana é o fato de que o Congresso é potencialmente hostil ao governo. Milei só conta com 15% dos deputados e com 10% dos senadores. Mas a favor de sua política há pelo menos dois fatores.

A inflação pede intervenção drástica. Ultrapassou os 210% em 2023 e deve saltar para acima dos 300% depois da forte desvalorização cambial (alta do dólar), que encareceu os produtos importados e os normalmente cotados em moeda estrangeira, como alimentos e combustíveis. E para o estado de calamidade da economia não apareceu até agora nenhuma opção alternativa ao projeto Milei.

Falta saber até onde o povo aguenta o aperto e se as condições políticas internas garantem o milagre do ordálio.