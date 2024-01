No entanto, a que acaba de ser divulgada pelo governo Lula 3 está carregada de vícios antigos. Para garantir eficácia, uma política industrial tem de ser calcada em fundamentos macroeconômicos sólidos: contas públicas em ordem, inflação sob controle e juros mínimos; custo país lá embaixo, que minimize as despesas com infraestrutura; um quadro de sólidas regulamentações para segurança jurídica; e confiança do empresário na condução da política econômica.

Não é o que temos. O rombo fiscal tende a empurrar a dívida para cima, a aumentar a carga de impostos e a pressionar por mais emissão de moeda e, portanto, a dar força para a inflação. É um chão que tende a manter os juros em patamar elevado e, como consequência, compor um crédito caro – mais caro do que o da concorrência externa.

Apesar dos leilões de concessão, a infraestrutura do País está mais para sucata do que para produção azeitada. A rede elétrica não resiste a um vento forte e a temporais. Quase não há ferrovias. Apesar das reformas feitas no governo Temer, as leis trabalhistas continuam uma barafunda. E estas não são as únicas fontes de insegurança jurídica. O STF, por exemplo, vem passando inúmeras sentenças carregadas de interpretações subjetivas e de viés político.