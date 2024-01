O insano do saneamento básico no Brasil

A autorização dada pela Assembleia Legislativa de São Paulo para privatizar a Sabesp e, mais do que isso, a oposição corporativista à iniciativa do governador Tarcísio de Freitas do Estado de São Paulo deveriam chamar a atenção para a calamitosa administração de muitas empresas de saneamento que atuam Brasil afora.

O marco legal do saneamento prevê que, até 2033, 99% da população tenha acesso à água potável e 90% disponham de rede e de tratamento de esgoto. Em torno de 100 milhões de brasileiros vivem em condições precárias, onde não há esgotamento sanitário.

Esta não é apenas uma questão de distribuição de conforto ou, até mesmo, de avanço nas práticas de administração ambiental. É, principalmente, medida de saúde pública. Falta de saneamento básico são focos de inúmeras doenças que, além de debilitar as pessoas, implicam tratamentos que, no Brasil, sobrecarregam o Sistema Único de Saúde, o SUS, para cujo funcionamento já não há recursos que cheguem.

Estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborado em 2014 mostrou que cada dólar investido em saneamento tem um retorno de US$ 4,3 dólares em redução de custos com saúde e em melhoras no desempenho da economia. Pessoas doentes ou debilitadas não têm mesmo condições de desempenhar um trabalho eficaz.

Alguns cálculos apontam que, sem inversões de pelo menos R$ 900 bilhões no Brasil, não será possível cumprir as metas da universalização pretendida. O Novo PAC prevê R$ 10 bilhões para abastecimento de água e R$ 24 bilhões para esgotamento sanitário até 2026.

Um dos problemas do Brasil nessa área é o de que os parcos recursos empregados em saneamento nem sempre são bem gastos. Há por este Brasil muitos ralos onde são despejados recursos públicos e, além disso, investimentos mal empregados.

O BNDES, por exemplo, que poderia ser uma excelente fonte de recursos para projetos de saneamento, não consegue avançar porque grande número de empresas estatais do ramo é mal administrado e não tem condições mínimas para garantir o emprego adequado dos recursos públicos. São velhas latas furadas.

Há no Brasil, 26 empresas públicas estaduais que se dedicam ao saneamento. No entanto, apenas 13 obtiveram financiamentos de 2016 a 2019.

Por aí se vê como grande parte do setor se enreda em vícios administrativos. As empresas de saneamento, que quase sempre são empresas públicas, precisam de capital para lhes dar musculatura e eficácia. Mas os Estados, afundados em dívidas, não dispõem de recursos para isso.

A primeira saída é a obtenção de financiamentos que, no entanto, ficam impossibilitados porque essas empresas são mal administradas. A outra saída é a privatização que, além de uma administração mais saudável, garantiria recursos para a capitalização dessas empresas. E, no entanto, as mesmas forças que tiram proveito do desvio dos recursos delas são as primeiras a se opor ao processo de privatização.