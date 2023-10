O que esperar agora?

A guerra de Israel contra o Hamas tomou conta das apreensões gerais, mas seu impacto sobre a economia global, além da escalada dos preços do petróleo, ainda não está claro. Isso já não é pouca coisa, como parece admitir o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates: “Se a guerra piorar, será a tempestade perfeita”. Mas é cedo demais para levar esse efeito em conta.Mas há fatores novos que devem mexer com a economia neste resto do ano.

O primeiro deles são as boas surpresas que vêm da China. As últimas informações divulgadas pelo seu Escritório Nacional de Estatísticas dão conta de que o Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre deste ano em comparação com o terceiro trimestre de 2022 – acima das expectativas que cravavam um avanço de 4,3%.

Ainda não há notícias sobre como o governo de Pequim enfrentará a grave crise da construção civil, mas há indícios de que algum pacote salvador está a caminho. Como o mercado da China é grande absorvedor de commodities, o Brasil poderá tirar bom proveito disso.

Outro fator favorável a um melhor desempenho da economia brasileira neste último trimestre vem das vendas do varejo, que tiveram resultado menos negativo do que o esperado, queda de 0,2% em agosto na comparação mensal. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, houve alta de 2,3%. Em 12 meses, as vendas do varejo registram crescimento de 1,7% e, no acumulado do ano, o avanço é de 1,6%. Os números parecem revelar tendência de recuperação do consumo das famílias.

Convém acrescentar dois indicadores positivos. O controle da inflação é um deles. Aumenta a corrente de analistas que projetam uma inflação sob o teto da meta deste ano. Mas essa projeção está sujeita ao que acontecer com os preços dos derivados do petróleo. Uma inflação em queda reforça a trajetória também declinante dos juros e, a partir daí, a melhora de condições da atividade econômica e do emprego.

Outro desempenho positivo é o da balança comercial (exportações e importações). O superávit deste ano pode ultrapassar os US$ 80 bilhões, equivalentes à entrada de Investimentos Estrangeiros no País. Fica, assim, reforçada a saúde cambial do Brasil.

Essa paisagem, predominantemente positiva, enfrenta, no entanto, as incertezas do mercado global. Os grandes bancos centrais, especialmente o Fed (banco central dos Estados Unidos), avisam que têm de manter apertados os cordões da política monetária, o que pressupõe baixo crescimento econômico ou, até mesmo, certa recessão. E há o impacto dessa guerra de Israel contra o Hamas, que hoje acena para o imponderável.