O violinista e o dólar

Certa vez, o presidente da França François Mitterrand confidenciou que o segredo do sucesso de um governo de esquerda – ele era do Partido Socialista – estava na postura do violinista. Era segurar com a esquerda e tocar com a direita.

Há alguns dias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, compareceu ao podcast da apresentadora Natuza Nery, da GloboNews, com um violão que empunhou com a esquerda e tocou com a direita.

Talvez nem Lula nem Haddad tenham conhecimento do violinista – ou do seu segredo –, mas algo do desempenho do dólar no câmbio interno parece ter a ver com a metáfora de Mitterrand.

Nesta sexta-feira o dólar fechou no mercado interno a R$ 4,78. Desde maio, em meio a oscilações, o dólar vem operando abaixo dos R$ 5,00. Cenário bem diferente ao do início deste ano, quando a posse de Lula e os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília, empurraram a cotação do dólar para as alturas dos R$ 5,40. Apenas neste ano, a queda da cotação do dólar se aproxima dos 10%.

As contas externas estão exuberantes não apenas na foto, mas, também, no filme. O desempenho das exportações de produtos primários e semielaborados vem empurrando o superávit comercial para a altura dos US$ 65 bilhões neste ano, conforme apontam os analistas consultados semanalmente pelo Banco Central. Além disso, a entrada de Investimentos Diretos no País vai sendo projetada, também para este ano, para US$ 80 bilhões. Além disso, há as reservas externas de US$ 343 bilhões.

Muita gente de meia-idade talvez não se lembre de que nos anos 70 e 80 a principal crise devia-se à fuga de dólares, o mesmo mal que continua prostrando a economia argentina. Hoje, no Brasil, há mais entrada do que saída de moeda estrangeira. É o que se reflete no comportamento do câmbio.

Ministro Fernando Haddad toca violão durante entrevista para a GloboNews, Foto: Diogo Zacarias/ME

A boa forma das contas externas não explica tudo. Mal ou bem, as contas públicas começam a ser equacionadas. O PIB do Brasil deve mostrar crescimento acima de 2%, melhor do que o esperado; a reforma tributária já teve avanços notáveis; a inflação em queda já permite a baixa dos juros; e o Congresso, mais conservador, vai impondo postura de governo mais pragmática do que a pretendida pelos petistas mais radicais. Para desconsolo desses mesmos petista raíz, o ministro Haddad vai conseguindo evitar que a mão esquerda do presidente Lula pese demais sobre a economia.

Até onde vai essa toada é o que não se sabe. A tentação para desvios intervencionistas sempre é grande. Lula também teve a fase do ministro Palocci que depois mudou para a de Guido Mantega. Mas os tempos e o jogo político eram outros. E a cotação do dólar tem muito a ver com o nível de confiança que se tem com o desempenho da economia.

Se a síndrome do violinista persistir, o dólar também pode se acomodar num nível ainda mais abaixo.