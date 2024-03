As esquerdas e os acadêmicos em geral limitam-se a ver os movimentos evangélicos como fenômeno religioso ou, quando muito, midiático. Não têm conseguido examinar seus desdobramentos econômicos e políticos, mesmo os mais imediatos.

Quem zapeia pelos programas de TV levados ao ar pelas maiores igrejas evangélicas do Brasil pode encontrar vastas indicações de mudanças relevantes na maneira de encarar as relações de trabalho.

Para começar, o crente ou candidato a crente se sente agasalhado por uma atmosfera quase uterina que encontra em sua igreja. Sente-se compreendido em suas mazelas e, empurrado para uma virada por uma profusão de depoimentos de fiéis que revelam drásticas melhorias na qualidade de vida, imagina bem próximo o tempo de redenção. É o sujeito que estava na pior, desempregado, largado da mulher, envolvido com drogas. Mas, lá pelas tantas, sempre com a graça do Senhor, cai em si mesmo – como conta a parábola do Filho Pródigo – dá a volta por cima, começa com um bico ou uma viração qualquer e, a bordo dos aplicativos, vai progredindo. E eis que já é outra pessoa, patrão de si mesmo, com algum dinheiro no banco, carro tossindo pelas ruas e casa decente.