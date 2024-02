O volume cada vez mais imenso de moeda que circula pelo mundo provoca convulsões como a matéria escura no universo: invade tudo e repuxa tudo – a qualquer tossida da economia dos Estados Unidos.

E bastou isso para que o mau humor tomasse os mercados e administradores de volumes incomensuráveis de capitais adiassem investimentos e novas aplicações de risco.

Na quinta-feira, nova pancada, mas em sentido ligeiramente inverso, veio com o recuo mais acentuado nas vendas ao varejo, também nos Estados Unidos: queda de 0,8% em janeiro, sensivelmente acima do 0,1% esperado. Poderia sugerir desaceleração da atividade econômica da principal locomotiva do mundo. Mas, para completar, os preços no atacado (PPI, na sigla em inglês) de janeiro também vieram acima do esperado – o que aumentou as pressões para que o Fed adie o início da baixa dos juros. Lá, a meta de inflação é de 2% em 12 meses.

A principal consequência para o mercado brasileiro recai sobre a política interna de juros. Como o Copom seguirá cortando os juros básicos (Selic) em 0,5 ponto porcentual em março e em maio, o diferencial entre os juros daqui e de lá continuará caindo. Já foi de mais de oito pontos porcentuais ao ano, hoje está a seis e deverá cair para cinco em maio. Essa diferença tende a ser suficiente para reduzir aplicações de risco no Brasil de capitais estrangeiros, especialmente de prazos mais curtos.

Se esse redesenho do jogo monetário deixar de inibir a atividade econômica global, as exportações brasileiras deverão continuar a ser beneficiadas.

Há alguns meses, o maior risco para o sistema produtivo do Brasil era o de que a crise climática derrubasse substancialmente a produção de grãos. No entanto, embora apontem certa quebra das safras, as últimas estimativas da Conab e do IBGE mostram que os estragos serão limitados e poderão ser compensados pelos bons preços dos grãos. Ou seja, apesar de tudo, dá para continuar esperando uma alta do PIB em 2024 da ordem de 2%.