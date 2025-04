Análise | Reviravolta no tarifaço de Trump expõe sua vulnerabilidade a pressões internas e externas

Novo cavalo de pau no tarifaço do presidente Donald Trump. Nesta quarta-feira, ele aumentou a taxa sobre as importações da China de 104% para 125%, reduziu todas as demais para 10%, e decretou uma pausa de 90 dias para a entrada em vigor das tarifas recíprocas anteriormente anunciadas.

Mas houve outras fontes de pressão. Trump parece ter entendido que poderia começar um despejo de títulos do Tesouro dos EUA no mercado. Caso isso ocorresse, a rolagem da dívida do país correria perigo.

Diante da forte queda nas ações de alguns bancos americanos, o mercado financeiro já temia o impacto do tarifaço no setor. A maioria dos bancos atua na concessão de crédito com garantias em ativos cujos preços de mercado despencaram. Como no caso do Lehman Brothers em 2008, bastaria que um banco médio ficasse inadimplente para que a crise se agravasse.

Há ainda o impacto da queda do petróleo. As cotações do tipo Brent para entrega em maio chegaram a ser negociadas, nesta quarta-feira, a US$ 58,40 por barril - uma queda de 7% em relação ao fechamento do dia anterior. Até que ponto os produtores que operam com custos mais altos conseguiriam se sustentar? Um grande número de petroleiras passaria a operar no prejuízo, especialmente os produtores de óleo de xisto dos EUA.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou nesta quarta-feira, 9, sobre a implementação de suas tarifas recíprocas pelos próximos 90 dias Foto: Saul Loeb/AFP

Mas as incertezas continuam. Ninguém sabe até que ponto as tarifas serão, de fato, implementadas. Nenhuma empresa está em condições de decidir se deve investir, desinvestir, ou onde e quando fazê-lo.

Se tudo é negociável, qual seria, então, o limite - agora que se conhecem melhor as vulnerabilidades da economia americana?

Antes de tomar uma decisão, o governo Lula aguarda para ver o que acontece - uma atitude pragmática. A única diferença é que, para justificar o protecionismo à indústria brasileira, depois de anos criticando os efeitos nocivos do livre comércio, da globalização e do chamado Consenso de Washington, o PT e o governo Lula passaram a condenar o tarifaço de Trump por sabotar o sistema multilateral de comércio e a extensa cadeia global de produção e distribuição. Uma ironia típica destes tempos.