Saneamento básico sob pressão

Distribuição de renda não é apenas mais emprego e mais salário. É saúde, é educação, é lazer. Pela mesma razão, saneamento é muito mais do que tratamento de água e rede de esgotos. É saúde pública, menos despesas com o SUS – e distribuição de renda.

O governo Lula 3 editou nesta semana dois decretos que alteram o Marco Legal do Saneamento. Uma das novidades é a de que permite que as empresas estaduais da área continuem operando os serviços de água e esgoto sem licitação. Até agora, boa parte desses contratos era considerada irregular, porque muitas dessas companhias não conseguiram comprovar capacidade econômico-financeira, exigida pela lei, para cumprir as metas de universalização previstas no marco – que pretende atender 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até o fim de 2033.

O pressuposto do governo é o de que as estatais terão mais fôlego e, assim, melhorarão suas condições de investimento. No entanto, ao tentar consertar esse lado, o governo produziu outro estrago: mudou a lei com meros decretos e, nessas condições, criou insegurança jurídica, o que tende a travar os investimentos, e não o contrário.

“Esses contratos das estatais foram assim regularizados sem que se obtenha horizonte de universalização do serviço. A média anual de investimento em saneamento no Brasil é baixa e, para cumprir a meta exigida pela lei, será necessário investir por ano R$ 200 por habitante”, explica Luana Pretto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, entidade que reúne organizações interessadas no desenvolvimento do setor de saneamento.

A falta de saneamento básico é um dos grandes fatores da desigualdade social no País. Os dados do Instituto Trata Brasil, com base nos indicadores de 2021 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, mostram que 135 milhões de pessoas vivem sem acesso a serviços de água ou esgoto.

No entanto, nem tudo é motivo de cautela. Luana pontua que o fim do limite de 25% para a participação da iniciativa privada em projetos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) realizados pelos Estados e o ajuste dos prazos para prestação de oferta regionalizada podem atrair investimentos e colocar os municípios menores na rota desses recursos - desde que se crie, também, incentivos para atrair os municípios maiores, que estão relutando em participar dessas unidades regionais

Mas é preciso mais. Para Leo Heller, pesquisador da Fiocruz Minas, é necessário discutir modelos de gestão de saneamento que consigam dar conta das diferentes realidades no âmbito urbano e rural para, dessa forma, se atingir a universalização no mesmo prazo, já que a falta de acesso aos serviços de saneamento não ocorre uniformemente pela população.

“Há nitidamente uma concentração desse déficit por serviços de água e esgotos em assentamentos informais em grandes cidades e na zona rural. Essas áreas têm características comuns, como a dificuldade de se implantarem as técnicas convencionais de saneamento, a baixa capacidade de pagamento dos usuários e, no caso dos assentamentos rurais, a necessidade de um modelo de gestão próprio e diferente do urbano”, afirma Heller.

Outro ponto que precisa ser revisto é seguir a resolução da ONU, da qual o Brasil é signatário, e reconhecer por lei que o acesso à água e ao saneamento são Direitos Humanos. / COM PABLO SANTANA