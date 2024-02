O presidente da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, se transformou agora no Zé Trovão da aviação civil.

No acumulado de 2023 até novembro, os preços das passagens caíram apenas 10% na comparação anualizada. O forte reajuste tarifário não está acontecendo porque as empresas de aviação enfrentam grande capacidade ociosa. Há meses, a maioria dos voos sai lotada dos aeroportos. Em 2023, o País registrou 112,6 milhões de passageiros, segundo dados da Anac, o melhor resultado desde 2020.

Se o governo concordasse com as pressões, teria que estender esses subsídios não apenas às três grandes que operam a maioria dos voos do Brasil (Latam, Gol e Azul) mas, também, às 68 companhias aéreas estrangeiras que operam os serviços de transporte aéreo regular para o Brasil ou do Brasil, mais para as que fazem conexão para outros destinos, e se reabastecem por aqui, como Air France, KLM, Swiss, TAP e Emirates. Sem falar que a Latam também é companhia de capital estrangeiro (de controle chileno).

Representantes do governo, da Petrobras e das empresas aéreas discutem formas de baixar o custo do querosene de aviação no pacote de ajuda ao setor. Foto: Hélvio Romero/Estadão

Se atendesse a mais esse lobby, tendo em vista que as três principais companhias em operação ganham bilhões em outras renúncias fiscais, também teria de subsidiar o combustível para os jatinhos das empresas, para os táxis aéreos, para as aeronaves menores e para as frotas de helicópteros.

As companhias aéreas do Brasil têm um longo histórico de quebras e de administrações desastradas. Foi o caso da Panair do Brasil, da Real, da Cruzeiro do Sul, da Vasp, Varig, Transbrasil e Itapemirim.

A Latam acaba de sair da recuperação judicial interposta nos Estados Unidos em 2020. A Gol vai tomando a mesma rota, também nos Estados Unidos. O setor vive dependurado em dívidas por empréstimos especiais de organismos oficiais, arrancados pelo seu jogo de pressões, e agora apregoa um mayday generalizado, a senha convencionada para anunciar grave perigo a bordo.

A reunião entre governo, empresários e a Petrobras, cuja pauta era definir ajudas ao setor – seja lá o que isso possa significar –, foi adiada a pedido do Ministério da Fazenda.