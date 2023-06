Surpresa na inflação de maio

A inflação de maio (variação do IPCA) trouxe boas notícias tanto sobre o passado quanto sobre o futuro.

Ficou abaixo do esperado, em 0,23%, e derrubou também a acumulada em 12 meses (de maio a maio), de 4,18% para 3,94%. Convém lembrar também que, em maio de 2022, a inflação acumulava alta de 11,73% em 12 meses.

Isso, por si só diz, muita coisa. A redução da inflação começou a produzir impacto sobre corações e mentes, não só no mercado financeiro, mas, também, no mercado de bens e serviços. Os fazedores de preço se veem obrigados a reajustar menos suas mercadorias e serviços, não só porque temem o encalhe se a mão pesar demais nas remarcações. Os especialistas chamam isso de redução das expectativas, num ambiente em que o Banco Central aumentou seu capital em credibilidade depois de ter resistido a tantos e tão ferozes ataques do governo à sua atual política de juros.

Algumas explicações para o mergulho da alta do custo de vida: demanda fraca e queda substancial dos preços no mercado atacadista, porque o câmbio está rodando abaixo dos R$ 5 por dólar. Baixa dos preços dos combustíveis. Queda em reais dos preços das commodities. Esses fatores vêm produzindo seus desdobramentos nos preços em todos os segmentos da economia.

Já há quem aposte em inflação negativa neste mês de junho. O IGP-M, no qual os preços no atacado pesam 60%, caiu 1,84% em maio sobre abril e acumulou -4,47% em 12 meses. E deve cair ainda mais em junho.

À medida que a inflação em 12 meses já resvalou para a casa dos 4%, começam a ficar sem sentido as pressões do governo e de certos empresários para que o Conselho Monetário Nacional aumente de 3,0% para 4,0% a meta de inflação de 2024.

O principal impacto dessa inflação mais baixa do que a esperada vai para a política de juros. Já se consolidou a expectativa de que, na reunião do Copom agendada para 2 de agosto, a Selic (juros primários pagos pelos bancos por empréstimos que tomam de outros bancos) comece a cair. Na reunião do dia 21 de junho, muito provavelmente o Banco Central adiantará seus próximos passos nessa direção.

O mercado financeiro e todos os que põem dinheiro grosso na parada já estão incorporando juros mais baixos nos contratos de vencimento futuro. E, é claro, as operações de crédito também deverão refletir essa tendência.

Mas daí a concluir que, a curto prazo, a economia voltará a engatar a segunda marcha é passo maior do que as pernas. A economia mundial, e, portanto, o mercado externo do Brasil, continuará em recessão - com a provável exceção da China, os grandes bancos centrais deverão voltar a puxar pelos juros e sabe-se lá o que ainda acontecerá com os preços do petróleo, já que o verão vai pintando forte no Hemisfério Norte e os condicionadores de temperatura estarão operando em tempo integral.