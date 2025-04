Análise | O xadrez das terras raras: o papel estratégico do Brasil na nova geopolítica dos minerais críticos

Uma das respostas ao tarifaço de Donald Trump foi a imposição pela China de novas restrições à exportação de terras raras. Foi uma decisão que contribuiu para intensificar a guerra comercial que trava com os Estados Unidos.

Como detém a segunda maior reserva do mundo, o Brasil está em condições de liderar o processo de transição energética e alavancar a economia nessa guinada verde. Minas Gerais, Goiás e Bahia são os Estados com os maiores depósitos em prospecção. Mas há reservas mapeadas também nos Estados da Região Norte, São Paulo e Rio de Janeiro. Em relatório, a consultoria Deloitte em parceria com a AYA Earth Partners apontam que o País poderia adicionar até R$ 243 bilhões ao PIB nos próximos 25 anos apenas com o desenvolvimento do setor. Mas há gargalos a enfrentar para que o País se transforme em polo de produção e refino desses minerais. Entre eles estão: a falta de um marco legal; desenvolvimento de pesquisas e soluções de processamento; o insuficiente mapeamento do real potencial mineral; e a irrelevante contribuição para a atual produção mundial, que é de menos de 1%. Apenas uma planta produz terras raras, a de Serra Verde, no Estado de Goiás.

Por se tratar de um recurso estratégico, o controle sobre as terras raras tornou-se alvo de disputas geopolíticas comandada por Trump. Foto: Marcos Müller/Estadão

Na avaliação de André Luis Pimenta, coordenador do Instituto Senai de Inovação em Processamento Mineral, é preciso desenvolver no País essa cadeia produtiva de forma acelerada. As prioridades são o fortalecimento do mapeamento de reservas, criação de Parcerias Público-Privadas para estudos geológicos e fornecimento de dados com o objetivo de atrair investimentos e soluções para beneficiamento.

Como a mineração dos depósitos de terras raras é mais curta, em torno de 20 a 30 anos, dominar o processamento é essencial para evitar que o Brasil se torne mero exportador da commodity. “O mais desafiador é essa fase de upstream, pois é uma mudança de paradigma quando se trata de terras raras. São depósitos pequenos, o que pode ser um gargalo para o País, acostumado à mineração em grande escala e com empresas mais robustas nesse tipo de operação. Precisamos de investimentos voltados a empresas menores para que possam construir e desenvolver essas plantas. Além disso, por se tratar de uma cadeia diretamente ligada à transição energética, é fundamental adotar medidas que tornem essa cadeia o mais limpa possível”, explica Pimenta.

No início deste mês, o Serviço Geológico do Brasil anunciou investimentos de R$ 10,2 milhões ao longo de cinco anos destinados a impulsionar o desenvolvimento de materiais inovadores à base de terras raras.

É passo importante, mas precisa vir acompanhado de políticas integradas que sustentem o crescimento do setor. A ausência de um marco legal e uma política nacional para esses minerais não condiz com a posição privilegiada que o Brasil tem, com 23% das reservas mundiais de terras raras, capaz de mudar a dinâmica global da indústria. Falta entusiasmo e vontade política para chegar lá.