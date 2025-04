Opinião | Trump e seu esperneio não devem atrasar a perda de hegemonia dos Estados Unidos no xadrez global

No momento, essa reviravolta na ordem mundial está mais do que evidente no comércio exterior. Livre comércio? Que nada. Agora é proteção à produção local. O jogo do livre comércio não passou de instrumento pelo qual os outros países roubaram os Estados Unidos, avisa Trump. “Roubaram riqueza, emprego, roubaram a força do dólar”. O Nafta, Acordo de Livre Comércio da América do Norte que engloba, além dos Estados Unidos, Canadá e México, não passou de um “acordo que só produziu desgraças para os americanos”, avalia. Sua narrativa quer sustentar que a globalização serviu apenas para um saque persistente e implacável contra os Estados Unidos.

Esse esvaziamento foi produzido também, raciocina ele, pelos organismos encarregados da defesa global, especialmente pela Otan. Deixaram os aliados livres para despejar dinheiro no fortalecimento da economia deles e sangraram os Estados Unidos atolados em despesas.

A Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional e demais instituições multilaterais contribuíram para o enfraquecimento dos Estados Unidos, adverte Trump.