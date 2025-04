Opinião | Trump perde poder de barganha

O grande recuo do presidente Donald Trump na imposição do tarifaço, além de não eliminar as incertezas globais, expõe a enorme debilidade da economia e do governo dos Estados Unidos.

Convém esclarecer melhor as razões da queda no valor dos treasuries. Cerca de US$ 8,5 trilhões da dívida em títulos dos EUA está nas mãos de países estrangeiros, incluindo reservas de bancos centrais e governos. Essas reservas só podem ser acumuladas com dólares obtidos por meio de superávits comerciais (exportações superiores às importações), algo que o tarifaço tenderia a comprometer.

Diante da perspectiva de queda na demanda futura por treasuries, bancos e fundos de renda fixa começaram a despejar esses títulos no mercado. Com a oferta superando a demanda, os preços desabaram e os rendimentos (yields), com juros fixados previamente em contrato, dispararam.

Entre os motivos que pesaram para a mudança de postura do presidente Trump está o aumento da oferta de títulos do tesouro americano no mercado nos últimos dias.

A principal consequência, levada ao extremo, seria não apenas uma grave dificuldade de rolagem da dívida norte-americana, mas também, como já dito, a deterioração das garantias bancárias. Enfim, a crise comercial evoluiria para uma crise financeira de proporções incalculáveis.

Qualquer economista recém-formado é capaz de antecipar esse desdobramento. No entanto, nem Trump nem seus principais assessores econômicos demonstraram essa capacidade. O tarifaço, como originalmente bolado, foi um exercício de amadorismo atroz.

Como todas as tarifas recíprocas – com exceção das aplicadas à China – foram reduzidas a 10%, alinhando-se àquelas que afetam o Brasil, o governo Lula perdeu parte da vantagem relativa que antes detinha. Mas, nos próximos 90 dias, muita coisa ainda pode mudar.