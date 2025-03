Opinião | Trump pisca, recua e intensifica os temores na economia global

Adiou por um mês o início da vigência do tarifaço sobre o Canadá e o México depois que, um dia antes, já decidira reduzir a zero as importações de veículos também do Canadá e do México. Ele justificou a repentina mudança: “Não quero prejudicar a indústria de veículos dos Estados Unidos”.

Isso quer dizer bem mais do que passou a admitir. Caiu a ficha de que o piloto mexeu tanto nos botões da cabine da aeronave que agora já não sabe como se comporta o avião.

Seu tarifaço e tudo o que o vem acompanhando começaram a desmantelar as complicadas cadeias de produção e distribuição. Nem um celular nem uma bicicleta se produzem a partir de chips e peças de um único país. O sistema produtivo passou a ter relações intrincadas e globalmente interdependentes. A imposição unilateral de tarifas e a escala pretendida deixaram as administrações da indústria, da agricultura e do comércio sem saber para onde dirigir os novos pedidos e, principalmente, sem condições de canalizar os novos investimentos: A que prazos de entrega? A que preços? A que câmbio?