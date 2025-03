Opinião | Tensão tarifária de Trump já produziu o medo de recessão no mercado global

As bolsas dos Estados Unidos despencam, um efeito que se espalha, embora não nas mesmas proporções, nas bolsas do resto do mundo.

Assim como nuvens cor de chumbo prenunciam o aguaceiro, o mergulho das bolsas é o primeiro sinal de que vem paradeira. Ou seja, as bolsas antecipam. Caem porque as previsões são de que os lucros das empresas tendem a despencar pelo jogo duro imposto pelo presidente Trump. Nos últimos 30 dias, o índice S&P500 caiu 9,7%; o Nasdaq mergulhou em 13,2%.

PUBLICIDADE A imposição de altas tarifas aduaneiras sobre os parceiros comerciais tem, supostamente, o objetivo de aumentar a competitividade do produtor dos Estados Unidos e, assim, recriar empregos e capitais exportados há décadas para a China, União Europeia, México e Canadá. Além de produzir brutal desorganização dos fluxos globais de produção e de distribuição, essa política ultraprotecionista aciona uma guerra comercial porque os países prejudicados tendem a revidar com retaliações, como já começou.

São pelo menos três os efeitos colaterais imediatos negativos. Inflação é um deles. Grande parte dos produtos importados pelos Estados Unidos subirá de preço, não só porque embutirá as tarifas repassadas ao consumidor mas, também, porque sofrerá o peso das represálias. Os medidores de inflação ainda não mostraram essa alta.

Outro efeito é a onda de incertezas. Ninguém sabe até que ponto os ataques de Trump são truques para iniciar negociações e, portanto, sujeitos a recuos, ou são para valer e, nesse caso, produzirão reviravolta nas regras da economia global.

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na reunião trimestral da Business Roundtable em Washington, na terça-feira, 11 Foto: Pool via AP

A proposta é a de que as empresas que migraram nos últimos anos retornem para os Estados Unidos. Mas empresas não são casas de caramujo que uma diretoria transporta nas costas de um lugar para outro.

Imagine a situação de um produtor de airbags. Como é que a diretoria pode transferir as linhas de produção para os Estados Unidos sem saber até quando durarão essas tarifas, sem ideia dos custos que se seguirão à desorganização dos fluxos de comércio e sem ideia dos juros e do câmbio que prevalecerão. Daí, a profusão de incertezas, as desistências de investimentos e da transferência de capitais.

É quadro geral que tende a provocar recessão. A primeira reação do presidente Trump foi de fugir do assunto. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, tentou minimizar o risco. Mas as ameaças estão aí.

O Brasil pode se beneficiar dessa confusão geral, porque pode aumentar suas exportações de commodities, especialmente de alimentos, que sofrerão boicotes globais. Mas não há como evitar machucados, que ninguém sabe como serão.