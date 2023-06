Boeing: para CEO, empresa não precisa desenvolver novos aviões, mas cortar preços, se necessário

NOVA YORK - O CEO da Boeing, Dave Calhoun, está convencido de que a Boeing não precisa desenvolver um novo avião nesta década. Se isso prejudicar a participação de mercado, ele pode simplesmente cortar os preços. Essa estratégia de se apoiar na família de aeronaves existente nos próximos anos pode funcionar. Pode não ser o que os acionistas querem ouvir, no entanto.

Calhoun assumiu a Boeing em janeiro de 2020, em meio à crise mundial do 737 MAX e pouco antes da covid-19 dizimar a demanda por viagens aéreas. O MAX ainda parece grande para a empresa. A suspensão, que durou de março de 2019 a novembro de 2020, junto com a pandemia, abriu um buraco no balanço da Boeing.

A empresa agora carrega mais de US$ 47 bilhões em dívidas de longo prazo em seus livros. No final de 2018, antes do segundo acidente mortal do MAX, esse número era inferior a US$ 11 bilhões.

Essa dívida incremental de US$ 36 bilhões manteve a empresa à tona durante as crises gêmeas, mas também poderia ter financiado uma nova aeronave de médio porte que competiria de forma mais eficaz com a família de aeronaves Airbus A320neo.

Boeing é uma das principais fabricantes de aviões do mundo Foto: Steve Parsons / AP

Os aviões A320 têm sido um sucesso, recebendo cerca de 8,8 mil pedidos. Para ter certeza, a família de jatos concorrentes MAX da Boeing teve um bom desempenho no mercado, recebendo quase 7 mil pedidos MAX.

Continua após a publicidade

Ainda assim, a Boeing capturou cerca de 44% do total de pedidos, o que é um risco de longo prazo para o desempenho financeiro da Boeing. A empresa não quer ceder muita participação de mercado ao longo do tempo para sua rival.

Calhoun tem outra alavanca para puxar para resolver o dilema da participação de mercado: o preço. “Qualquer um dos dois pode precificar seu caminho para o equilíbrio”, diz ele.

Cortar o preço para manter 50% de participação é uma opção e uma razão pela qual ele não quer produzir um novo avião que seja apenas um pouco melhor do que os aviões existentes.

O preço dos aviões não é transparente. Os investidores nunca poderiam ter certeza de que uma guerra de preços estava acontecendo. Ainda assim, o corte de preço para manter a participação de mercado para jatos de fuselagem estreita pode valer 1 ou 2 pontos percentuais de margem de lucro para a Boeing. Isso seria um vento contrário para a ação no longo prazo./Dow Jones Newswires.