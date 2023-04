CEO da NBCUniversal renuncia após investigação sobre ‘relacionamento inadequado’

Jeff Shell, CEO da gigante do entretenimento NBCUniversal, renunciou ao cargo depois de reconhecer que tinha um “relacionamento inadequado” com uma colega, anunciou a controladora da empresa, Comcast, no domingo, 23.

“Hoje é meu último dia como CEO da NBCUniversal”, escreveu Jeff Shell em um comunicado, depois de reconhecer que teve um relacionamento com uma “mulher da empresa”. “Sinto profundamente por desapontar meus colegas da Comcast. Eles são as pessoas mais talentosas do setor”, afirma.

A Comcast disse em um comunicado que eles chegaram a um “acordo mútuo” com Shell para sua renúncia de “caráter imediato” após uma “investigação da empresa dirigida por um advogado externo sobre uma alegação de má conduta”.

Comcast, controladora da empresa, disse em comunicado que eles chegaram a um ‘acordo mútuo’ com Jeff Shell para sua renúncia de ‘caráter imediato’ Foto: Mike Blake/Reuters

“Estamos desapontados em compartilhar esta notícia com vocês. Construímos esta empresa sobre uma cultura de integridade”, disse a Comcast em uma mensagem a seus funcionários.

A NBCUniversal possui um amplo portfólio de redes de televisão de notícias e entretenimento, um estúdio de cinema, parques temáticos e um serviço premium de streaming.

Shell, 57, trabalhou no conglomerado com sede em Nova York por cerca de duas décadas antes de assumir seu cargo atual em janeiro de 2020.

A página financeira do canal de notícias CNBC, parte da NBCUniversal, citou fontes anônimas dizendo que o processo contra Shell “foi movido por uma mulher com quem Shell teve um ‘relacionamento inapropriado’”.

Shell é o segundo CEO a deixar a empresa nos últimos três anos por conduta imprópria, enquanto Hollywood continua tomando medidas drásticas contra a conduta duvidosa de seus magnatas. Em 2020, o então vice-presidente Ron Meyer deixou a empresa após reconhecer que teve um caso e pagou à mulher por seu silêncio.