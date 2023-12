Qual será o impacto da reforma tributária para o País? Veja o que dizem os CEOs de grandes empresas

A aprovação da reforma tributária nesta sexta-feira,15, na Câmara dos Deputados, foi vista como positiva por líderes de grandes empresas. O ponto mais comemorado pelos executivos é a maior simplificação e transparência proposta para o sistema tributário, hoje considerado caótico devido ao grande número de impostos e legislações diferentes.

“A aprovação da reforma trará a tendência de crescimento, simplificação e transparência para nos negócios, sempre bem-vindos”, diz o CEO da Lojas Marisa, João Pinheiro Nogueira Batista.

Por outro lado, os executivos se mostraram mais pessimistas com as mudanças e exceções criadas nos últimos meses para contemplar alguns setores. Pior: temem que a formulação das leis complementares traga alguma notícia negativa. “Há ainda muito a ser discutido, construído e vivenciado. É utópico imaginar que seria trivial ou remotamente possível virar a chave e abandonar um sistema extremamente complexo e disfuncional e migrar para um sistema simples, eficiente e justo”, diz Fernando Meira, sócio do escritório Pinheiro Neto.

Veja a seguir o depoimento de alguns executivos:

Eduardo Parente, presidente do grupo educacional Yduqs

Eduardo Parente, presidente da Yduqs, Eduardo Parente Foto: Wilton junior/Estadão

“A simplificação da tributação terá um impacto muito grande no custo das empresas. Mais do que isso, ajudará no desenvolvimento de novos negócios e na redução da percepção de risco para novos investimentos — duas alavancas de que precisamos demais no País. Do ponto de vista do regulador, tornará mais evidentes distorções do sistema e facilitará a política pública. Bom demais, uma grande novidade para começarmos um 2024 que promete muito.”

João Paulo Ferreira, presidente da Natura

João Paulo Ferreira, presidente da Natura Foto: FELIPE RAU

“O projeto traz melhorias importantes e representa um avanço, apesar de não contemplar o IVA único e manter benefícios setoriais que distorcem o mercado. A ver como serão as regulamentações em 2024.”

Marcilio Pousada, CEO da Raia Drogasil (RD)

Marcilio Pousada, presidente da Raiadrogasil Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

“A reforma tributária vem na esteira de outras duas reformas importantes — a da Previdência e a trabalhista — e vai ajudar a economia brasileira a se organizar e a crescer. Ao definir um tratamento igualitário para todos, eliminando benefícios tributários entre os Estados, a reforma tributária não vai apenas simplificar o trabalho das empresas para pagar impostos, ampliando a produtividade, mas também garantirá um campo de competição mais justo para os negócios.”

João Pinheiro Nogueira Batista, CEO da Marisa

Joao Pinheiro Nogueira Batista, CEO da Marisa Foto: undefined / ESTADAO CONTEUDO

“A aprovação da reforma tributária trará a tendência de crescimento, simplificação e transparência para nos negócios, sempre bem-vindos. Quando o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) for implementado, ele será cobrado separadamente ao preço da mercadoria. Assim, o consumidor que for às lojas saberá no caixa o valor a ser pago de imposto. O segregamento do que é imposto e do que é o preço da mercadoria será muito positivo. Quanto mais transparência, melhor. Com o passar do tempo deverá haver uma redução da necessidade do grande departamento especializado em cuidar de tributos e no estoque de litígios da Marisa, que é uma loucura. Simplificação faz com que as causas litigiosas diminuam ao longo do tempo e também estimula o crescimento da economia. O que nos preocupa é o tempo de transição e o nível de benefícios que está sendo dado a alguns setores. Isso tem custo, que será pago por quem não foi beneficiado.”

Ricardo Lacerda, CEO da BR Partners

Ricardo Lacerda, CEO da BR Partners Foto: JF Diorio/Estadão

“Acho que a reforma é um passo importante na direção certa de simplificar alguns tributos e desonerar o consumo. Mas, infelizmente, acabaram passando muitas exceções que beneficiaram setores específicos sem qualquer justificativa. Perdemos mais uma chance de corrigir injustiças do nosso sistema tributário.”

Sergio Zimerman, CEO da Petz

Sergio Zimerman, da Rede Petz Foto: Tiago Queiroz/Estadão

“A aprovação dessa reforma, da forma como está, é a aprovação de quase uma carta de intenções, porque vai ter a fase das leis complementares, onde efetivamente vão ser feitas as contas. Aí a grande questão é, depois de tantas exceções e tantas desonerações, como vai parar a conta em pé dos setores que precisarão ser onerados para pagar a conta dos que foram desonerados. Tenho uma preocupação grande do quão efetiva será essa reforma e entendo que a gente só esteja trocando de manicômio. Temos hoje um manicômio tributário e estamos entrando num novo. Com a diferença de que o atual é conhecido e estamos indo para um desconhecido.”

Antonio Carlos Sepúlveda, diretor-presidente da Santos Brasil

Antônio Carlos Sepúlveda, presidente da Santos Brasil Foto: Alessandro Couto / undefined

“A reforma tributária é um grande avanço para a sociedade e fundamental para o crescimento da economia brasileira. Teremos transparência quanto à cumulatividade dos impostos e a governança adequada para ajustar as compensações fiscais, além de uma simplificação dos tributos. O setor portuário ainda tem pontos que precisam ser ajustados em legislação complementar, como os créditos referentes aos custos da mão de obra e investimentos de capital, mas a expectativa é muito positiva. Acreditamos que o País ganhará competitividade.”

Gustavo Ambar, gerente-geral da Whirlpool Brasil

Gustavo Ambar, geral-geral da Whirlpool Brasil Foto: Divulgação/Produtora Camera1

“O Brasil tem um dos piores sistemas tributários do mundo, inclusive entre os países em desenvolvimento. A reforma tributária busca simplificar esse sistema, reduzindo a quantidade de impostos e tornando as regras mais claras, previsíveis e compreensíveis para os contribuintes, além de construir um ambiente amigável para os investidores, com segurança jurídica, incentivando o crescimento econômico, a sustentabilidade dos negócios e reduzindo as barreiras fiscais para fomentar investimentos e inovação no País. Independente da reforma, é preciso monitorar o impacto dessas medidas na competitividade das empresas que produzem no Brasil e adotar medidas que compensem eventual perda de competitividade.”

Rafael Furlanetti, sócio e diretor Institucional da XP Inc

Rafael Furlanetti, sócio da XP Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

“A reforma tributária aprovada hoje não é de partido ou de governo A ou B. É uma reforma para alavancar o crescimento do País. Um dos maiores entraves para se fazer negócios no Brasil é o pagamento de tributos. E o Congresso assumiu a missão corajosa de enfrentar esse debate, que tem um novo capítulo com a aprovação da (PEC) 45/19 na Câmara. O Brasil precisa de uma proposta que simplifique o pagamento de impostos e gere mais transparência na distribuição de recursos públicos.”

Fernando Meira, sócio gestor do Pinheiro Neto Advogados

Fernando Meira, sócio do escritório Pinheiro Neto Foto: TABA BENEDICTO

“Na minha avaliação, o resultado obtido é positivo, mas, infelizmente, ainda não permite um ambiente de negócios mais simples, saudável e competitivo que possa realmente atrair e destravar investimentos no curto prazo. A reforma representa uma evolução direcional que não pode ser desprezada e, por isso, tem um valor importante em um contexto evolutivo. Com o tempo, acredito que os benefícios, especialmente a simplicidade e a racionalidade, tendem a ficar mais claros para toda a sociedade. A transição não será nem simples nem rápida e, no próximo ano, teremos a formulação das leis complementares. Há ainda muito a ser discutido, construído e vivenciado. É utópico imaginar que seria trivial ou remotamente possível virar a chave e abandonar um sistema extremamente complexo e disfuncional e migrar para um sistema simples, eficiente e justo. Estamos falando de uma agenda difícil, que exige muita discussão e desprendimento.”

Horácio Lafer Piva, acionista da Klabin

Horácio Lafer Piva, acionista da Klabin Foto: Silvana Garzaro/Estadão

“A reforma foi positiva, mas, se damos um viva pela inestimável simplificação, junto o espanto pelas mudanças e idas e vindas dos últimos dias, parte delas constrangedoras, e respiração presa pelos destaques e mudanças de texto ainda por vir. Após 30 anos, continuamos não levando o futuro tão a sério.”