Empresa ‘cria’ CEP digital de endereços em favelas de São Paulo

O simples ato de receber uma encomenda ou uma correspondência na porta de casa, tão rotineiro para muitas pessoas, se torna um verdadeiro transtorno para quem vive em localidades que não possuem endereço formal. Nas comunidades periféricas, que lidam com isso diariamente, os moradores passam ainda pelo agravante da restrição logística em áreas consideradas de risco.

Uma solução para esse tipo de exclusão, porém, chegou em Ferraz de Vasconcelos (SP) no ano passado, na forma de um projeto-piloto com os Plus Codes – tecnologia de códigos postais digitais desenvolvida pelo Google.

Placa com códigos postais do Google é fixada; entrega garantida Foto: Artemisia

Por trás da iniciativa que endereçou digitalmente 350 casas localizadas na Favela dos Sonhos e na rua Itaprata, está o empreendedor Sanderson Pajeú, de 29 anos, fundador da empresa naPorta, focada em soluções logísticas para o público periférico. Ele mesmo sentiu na pele essa dor quando viveu no Itaim Paulista, na zona leste da capital, e percebeu as dificuldades dos moradores para receber produtos em casa.

“Estudando, a gente descobriu um grande número de pessoas que não tinha um CEP próprio, ou usava o de uma associação, ou o de um amigo, ou o da rua mais próxima, e isso dificulta a operação logística. A gente tinha um sonho de, se a gente conseguisse dar um CEP, resolver dois problemas: o morador ter um endereço que é seu e a empresa conseguir chegar à porta dele”, diz.

Mapeamento

No projeto em Ferraz, para realização desse desejo, o processo de mapeamento e fixação das placas nas residências somou quatro meses de trabalho, com uma equipe formada por membros da própria comunidade. Inicialmente, houve uma desconfiança dos moradores, lembra Pajeú, mas os agentes mapeadores realizaram uma mobilização com panfletos que resultou em uma divulgação orgânica.

Diferentemente do tradicional CEP emitido pelos Correios, os códigos digitais do Google são registrados com um conjunto de caracteres com letras e números. O endereçamento é de uso gratuito e se utiliza de medidas de latitude e longitude para fazer o mapeamento dos imóveis. O projeto na periferia de SP contou com a colaboração da entidade Gerando Falcões, que auxiliou na identificação de moradores e dos locais para aplicação das placas, e foi financiado pelo programa ImpactMOB, fruto de uma parceria entre a organização Artemisia e a Fundação Grupo Volkswagen.

Endereçamento Digital em favelas mapeia casas na periferia com CEP digital; uma empresa de logística usou tecnologia do Google para criar código postal em mais de 300 residências Foto: Foto: Artemisia

Com a conclusão do endereçamento em dezembro, Pajeú explica que o desafio tem sido conscientizar as grandes empresas e prestadoras de serviço para a adoção mais ampla dos códigos virtuais. Agora, o plano é ampliar o sistema ao longo de 2023. “Quem não tem um CEP, sente o valor que é ter um endereço. É o segundo CPF do cidadão”, diz ele.