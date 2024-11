Como garantir a biodiversidade em projetos de reflorestamento?

Neste cenário, um estudo feito pela ONG Social Carbon Foundation, do Reino Unido, e divulgado em março, aponta que somente 12% dos projetos de plantio de árvores para geração de créditos de carbono utilizam dez ou mais espécies nativas. E 32% lançam mão exclusivamente de espécies exóticas. “Ou seja, a biodiversidade é deixada de lado”, comenta Diniz. O levantamento foi feito em mais de 200 projetos ao redor do mundo.

Assim, com o objetivo de orientar interessados em reflorestar áreas com base não só no sequestro de carbono, mas também no estímulo à vida, tanto da mata nativa quanto de animais, fungos e outras espécies, além da população no entorno, o Botanic Gardens Conservation International (BGCI) desenvolveu o Padrão Global de Biodiversidade (The Global Biodiversity Standard, ou TGBS, na sigla em inglês).

O lançamento do TGBS ocorreu em outubro, durante a COP-16 da Biodiversidade, em Cali, Colômbia. O BGCI, como maior rede de jardins botânicos do mundo, reunindo 850 dessas instituições em 120 países, tem condições de saber a quantas andam projetos de reflorestamento no Planeta. E se preocupa com a crescente perda de biodiversidade.