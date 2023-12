Certificação garante produtos mais sustentáveis para o consumidor

O aquecimento global é um tema de preocupação mundial. Estima-se que a emissão de gases de efeito estufa (GEE) já aumentou a temperatura média no planeta em 1,2 graus Celsius. No entanto, medidas simples tomadas não só por consumidores, mas também por produtores rurais, podem ajudar a mudar essa realidade. E é focada nessa questão que uma coalizão formada pela parceria de quatro empresas - FairFood, dsm-firmenich, NoCarbon e CaraPreta - lançou o selo GO PLANET™, uma certificação que atesta que produtores de carnes, leites e derivados implementaram práticas de redução de emissões de metano em seu processo produtivo.

“Decidimos desenvolver uma certificação independente para a cadeia produtiva que já adota estratégias para reduzir a emissão de gases de efeito estufa”, explica Fernanda Marcantonatos, líder de Novos Negócios em Sustentabilidade da dsm-firmenich na América Latina. “O consumidor busca informação e muitos produtores que estão interessados em promover essa redução dos gases de efeito estufa querem se posicionar também dessa maneira”, diz ela.

Selo pioneiro atesta o uso de práticas de redução de gases do efeito estufa na fazenda e garante a rastreabilidade na indústria Foto: Divulgação/Go P

Por meio de uma série de tecnologias no campo, já é possível reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O processo de ruminação dos bovinos, relacionado com a digestão de fibras, gera gás metano - um dos principais responsáveis pelo chamado efeito estufa - e estima-se que 65% das emissões no setor agropecuário no país sejam provenientes desse processo. Mas uma medida simples, como incluir na dieta dos animais aditivos nutricionais que levam à redução de emissões de metano, é uma importante estratégia para diminuição do impacto no efeito estufa.

O selo GO PLANET™ pode ser encontrado nas embalagens de produtos de origem animal provenientes da pecuária, sejam eles carnes ou produtos lácteos - o que garante ao consumidor a opção de escolher itens produzidos visando um menor impacto ambiental. O selo certifica a redução de emissões de metano por parte da produção na fazenda e assegura que o produto passou por um processo de rastreabilidade industrial.

“Após passar por uma auditoria de terceira parte, as empresas ganham o direito de usar o selo durante o período limitado, que vai ser definido entre a marca e a certificadora responsável pelo processo. Uma vez aprovada, esse selo pode ser estampado nas embalagens dos seus produtos. Depois desse período, a empresa tem que repetir o processo de auditoria na fazenda e na indústria ou suspender o uso do selo na embalagem”, explica Fernanda. Ela afirma que, neste primeiro momento, o foco do projeto está no Brasil, mas há planos para expansão. “A marca já está registrada em toda a América Latina”, conta.

Para obter a certificação GO PLANET™, é necessário cumprir alguns requisitos - e é preciso passar por dois níveis de auditoria. O primeiro acontece na fazenda, onde há uma checagem se os aditivos redutores do metano estão sendo adicionados de forma e na frequência correta na dieta dos animais. Também há uma checagem se não há nenhuma prática que prejudique o bem-estar do animal na fazenda. Depois, há um processo de checagem já na indústria que faz o processamento dos produtos. Tudo isso acompanhado por uma certificadora. “Não é nada autodeclaratório. É transparente, independente, tem garantia de origem, de responsabilidade e com certeza isso vai ajudar também o produtor quando ele for se posicionar num mercado com consumidores que já exigem esse tipo de prática”, diz Fernanda.

Ao escolher esses produtos certificados, o consumidor ajuda a contribuir com a redução da emissão de gases de efeito estufa, cuidando do planeta e valorizando esse tipo de iniciativa sem precisar deixar de lado hábitos alimentares que fazem parte do seu cotidiano. Carnes, leites e derivados fazem parte da dieta diária de bilhões de pessoas no planeta - e com iniciativas como essas e uma pequena mudança nas escolhas do consumidor, podem continuar fazendo parte da mesa ajudando o meio ambiente.

Jantar de Lançamento do Selo GO PLANET™ no Restaurante Sal, por Henrique Fogaça Foto: Lori Paula

“Os interessados na certificação podem ser fazendas ou indústrias, mas a coalizão está recebendo demanda de restaurantes, por exemplo, que querem ter um prato com um selo, e até de supermercados que querem produtos com esse apelo nas suas gôndolas”, conta Fernanda. “Como consumidor ou como empresa, todo mundo tem um papel para ajudar a diminuir o aquecimento global. São pequenas ações que vão gerar grandes mudanças”, finaliza.

