Cesta básica em São Paulo fica R$ 7,90 mais barata em outubro; veja itens que mais baixaram

O valor da cesta básica paulistana caiu R$ 7,90 em outubro quando comparado a setembro. O preço médio foi de R$ 1.249,26 para R$ 1.241,36 no mês passado. A pesquisa do Procon-SP e do Dieese, porém, indica que o custo médio da cesta básica ficou R$ 151,43 mais caro no período de um ano.

De setembro para outubro, todos os grupos considerados apresentaram queda: limpeza (-1,79%), higiene pessoal (-1,47%) e alimentação (-0,48%). Dos 39 itens pesquisados, 18 apresentaram alta, 20 diminuíram de preço e um permaneceu estável na variação mensal.

O levantamento mostra que, de outubro de 2021 a setembro deste ano, o aumento foi de 13,89%. Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Os produtos que mais subiram:

Batata (kg) - 18,30%

Farinha de Mandioca Torrada (500g) - 6,36%

Desodorante Spray (90/100 ml) - 3,94%

Sabonete (unidade 90g) - 3,31%

Detergente Líquido (500 ml) - 3,30%





Os produtos com as maiores quedas:

Leite UHT (litro) - 8,63%

Absorvente Aderente (com 10 unidades) - 7,09%

Papel Higiênico Fino Branco (com 4 unidades) - 5,99%

Sabão em Pó (kg) - 5,95%

Queijo Muçarela Fatiado (kg) - 4,84%

Na variação anual, o levantamento mostra que, de outubro de 2021 a setembro deste ano, o aumento foi de 13,89%. Neste período, o valor da cesta básica era de R$ 1.089,93 e passou para R$ 1.241,36. As maiores altas foram registradas pela cebola kg (190,35%), café em pó 500g (48,08%) e farinha de trigo kg (37,81%).

Oscilação

De acordo com o Procon-SP e o Dieese, os motivos encontrados que justificam as oscilações nos preços dos produtos podem estar ligados a problemas climáticos, questões sazonais, excesso ou escassez de oferta ou demanda pelos produtos, preços das commodities, variações cambiais, formação de estoques e desonerações de tributos, entre outros.

No caso da batata, produto que mais encareceu de um mês para o outro, a redução da disponibilidade pode explicar a oscilação. O final da colheita da safra de inverno e as chuvas no sudoeste paulista e no sul de Minas Gerais impactaram no tubérculo. No acumulado nos dez primeiros meses de 2022, o valor médio do quilo da batata já é de 41,59%.

Na outra ponta, o preço médio do litro de leite UHT caiu R$ 0,48, de setembro para outubro. “O menor poder de compra do brasileiro e os altos patamares de preço têm sustentado a desvalorização dos derivados, o que foi acentuado com o aumento das importações dos derivados lácteos e a maior oferta de leite no campo”, aponta o levantamento.

No acumulado dos últimos 12 meses, a cebola foi o primeiro item da cesta que mais encareceu (190,35%): em outubro de 2021, o quilo do alimento custava, em média, R$ 2,59, e subiu para R$ 7,52 no mesmo mês deste ano. Já na variação mensal, a alta foi de 3,16%.

Com a diminuição da área plantada, houve menor disponibilidade da cebola nacional. No mercado europeu, a oferta do bulbo está restrita e o preço elevado, o que também dificultou as importações.