‘Cheeseburger de verdade’?: Burger King na Tailândia tira carne e adiciona 20 fatias de queijo

O Burger King na Tailândia adicionou um novo prato no cardápio: um “hambúrguer sem carne” e com 20 fatias de queijo americano. O sanduíche se chama “cheeseburger de verdade”, em referência à grande quantidade de queijo. As informações são da CNN.

Apesar do nome, não se trata exatamente de um “cheeseburger de verdade”: afinal, apesar de ter o “cheese” (queijo), não tem o “burger” (a carne).

O item foi lançado no último domingo, a um preço reduzido de 109 baht tailandês (R$ 15,15), em comparação com o preço normal de 380 baht (R$ 52,83). A novidade rapidamente se tornou viral nas redes sociais da Tailândia, com muitos usuários postando vídeos experimentando o novo sanduíche.

“Isso não é brincadeira. Isso é real “, disse o Burger King em um post no domingo. Em uma filial do Burger King em Bangkok na terça-feira, 11, um gerente disse que a loja tinha que parar de receber pedidos de entrega para que eles pudessem ter estoque suficiente.

Im Jeepetch, uma engenheira de tecnologia de informação de 25 anos, disse à CNN que adora queijo, mas que o prato era “um pouco demais”. “Só consegui terminar metade”, disse ela. Outro cliente chamou o cheeseburger de “intenso demais”.