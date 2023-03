Chegou a hora de pousar!

A sexta rodada de concessões aeroportuárias, realizada pelo governo federal em abril de 2021, resultou em um fato inédito no transporte aéreo mundial: nunca tantos aeroportos foram concedidos de maneira simultânea para um novo operador. Além das 15 concessões conquistadas nessa ocasião, a CCR Aeroportos assumiu também o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, concedido pelo governo de Minas Gerais, e, com isso, firmou presença em nove estados. A operação de todos esses aeroportos começou efetivamente entre março e maio de 2022.

No total, serão R$ 4,8 bilhões em investimentos previstos para os próximos 30 anos, incluindo a outorga paga ao poder concedente. Muitos melhoramentos já vêm sendo percebidos, como a ampliação do número de voos e o aprimoramento de serviços, a exemplo do aumento da velocidade de Wi-Fi e das novas alternativas de alimentação.

Tudo isso foi mostrado em uma série de reportagens produzidas pelo Estadão em parceria com a CCR Aeroportos, que destacou também as vocações econômicas e os atrativos turísticos próximos aos aeroportos sob gestão da empresa. “O Brasil é extremamente diverso e rico. Queremos contribuir para que os brasileiros de todas as regiões conheçam mais as maravilhas do nosso país”, diz Fabio Russo, CEO da CCR Aeroportos.

Teatro Ópera de Arame, ícone de Curitiba Foto: Orlando Kissner/SMCS

O encanto do Nordeste

Um dos aeroportos assumidos pela CCR Aeroportos é o de São Luís, capital do Maranhão, reconhecido polo cultural. “Nossa retomada para o turismo pós-pandemia está sendo extraordinária. Nos principais feriados de 2022 atingimos excelentes índices no setor”, descreve o secretário municipal de Turismo, Saulo Santos.

São Luís tem uma grande atividade ligada a esportes radicais. Provas de mountain bike são realizadas no Parque Ecológico da Lagoa da Jansen, enquanto o kitesurf é praticado em vários pontos da cidade. Recentemente, a prefeitura inaugurou um skatepark, com pista em formato bowl.

O aeroporto de São Luís é a porta de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. As grandes dunas de areia branca e fina, acompanhadas por lagoas que se formam sazonalmente com a água das chuvas, compõem o cartão-postal clássico da região. Também no Maranhão, com acesso pelo aeroporto de Imperatriz, está o Parque Nacional da Chapada das Mesas, belo conjunto de balneários, cachoeiras e formações rochosas curiosas em meio à vegetação típica do Cerrado.

Outro dos aeroportos assumidos pela CCR Aeroportos no Nordeste é o de Teresina, capital do Piauí. Uma das atrações do estado é o Delta do Rio Parnaíba, onde o rio deságua no Oceano Atlântico em cinco diferentes saídas, proporcionando aos visitantes cenários inesquecíveis e banhos refrescantes. Outro destaque é a Serra da Capivara, que tem como possíveis portas de entrada tanto o aeroporto de Teresina quanto o de Petrolina (PE), ambos sob gestão da CCR Aeroportos. Além da natureza exuberante, a região abriga o maior conjunto de vestígios arqueológicos do continente.

Situada às margens do Rio São Francisco, Petrolina é conhecida pela produção de frutas e pela organização de uma das festas juninas mais animadas de todo o Nordeste. Na edição de 2022, que celebrou o retorno depois da pandemia de covid-19, foram nove dias de festejos, quase 50 atrações no palco e público total acima de 800 mil pessoas.

Dunas e lagoas: o balé dos Lençóis Maranhenses Foto: Divulgação

Presença marcante no Sul

A CCR Aeroportos arrematou, de uma só vez, nove aeroportos nos três estados do Sul. Quatro deles estão no Paraná e respondem por 90% do tráfego aéreo do estado: Curitiba, Bacacheri (especializado em aviação geral, também localizado na capital), Foz do Iguaçu e Londrina.

A gestão da CCR Aeroportos traz a perspectiva da construção de uma nova pista no aeroporto de Curitiba, com prazo de cinco anos para conclusão da obra. “A nova pista é um pleito que há muitos anos a indústria do Paraná vinha fazendo ao governo federal, e agora temos o prazer de ver esse projeto próximo da realização”, comemora o gerente de Assuntos Estratégicos da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), João Arthur Mohr.

Outro aeroporto sob gestão da CCR Aeroportos no Paraná é o de Foz do Iguaçu, terra das lindíssimas Cataratas do Iguaçu, maior conjunto de quedas-d’água do mundo. “Estamos muito contentes com a integração da CCR Aeroportos em nosso destino. Acreditamos que os diversos investimentos que estão sendo realizados pelos setores público e privado resultarão na ampliação de voos, em novas rotas e, consequentemente, no crescimento do turismo de Foz do Iguaçu”, diz Adelio Demeterko, diretor executivo do Grupo Cataratas, responsável pela gestão turística do Parque Nacional do Iguaçu.

Segunda maior cidade do Paraná, com quase 600 mil habitantes, Londrina é um centro diversificado de comércio e serviços, com grandes hospitais e shopping centers. Todo esse desenvolvimento é resultado do agronegócio, atividade econômica predominante na região. O prefeito, Marcelo Belinati, conta que a expectativa para a gestão da CCR Aeroportos sobre o aeroporto local é a melhor possível. “As obras previstas vão colocá-lo em outro patamar, com uma capacidade operacional à altura da pujança da região e da cidade”, projeta.

Em Santa Catarina, a empresa assumiu a gestão dos aeroportos de Joinville e Navegantes. O de Navegantes é considerado estratégico para o crescimento e desenvolvimento sustentável de toda a região. “Nos próximos dois anos, passará por uma etapa importante de obras, que incluem a construção de um novo terminal de passageiros com 12 mil metros quadrados e três pontes de embarque de passageiros”, explica Monica Lamas, diretora comercial da CCR Aeroportos.

Entre as atrações próximas a Navegantes está o Beto Carrero World, no município vizinho de Penha. O parque acaba de completar 30 anos com novas atrações, como o brinquedo radical Rebuliço. Outro ponto turístico é a cosmopolita Balneário Camboriú, conhecida pelas belas praias, pela noite agitada e pelos edifícios mais altos do Brasil. Para quem planeja estar na próxima Oktoberfest Blumenau, uma ótima forma de acesso é o aeroporto de Navegantes, localizado a menos de uma hora de Blumenau.

Já Joinville é a maior cidade catarinense, com 600 mil habitantes. “Somos a terceira economia do Sul. Temos empresas de todos os portes que utilizam o aeroporto para o deslocamento de profissionais e clientes, estimulando os negócios e fomentando o desenvolvimento econômico do município”, destaca o prefeito, Adriano Silva.

Localizados no extremo sul do Rio Grande do Sul, os aeroportos de Bagé, Uruguaiana e Pelotas estão bem próximos do Uruguai – e, no caso de Uruguaiana, também da Argentina. Esse contato com os países vizinhos é parte importante da identidade da região, que oferece aos visitantes a oportunidade de mergulhar nas tradições gaúchas.

“Pelotas, Uruguaiana e Bagé são estratégicas, cada uma a seu modo, para consolidarmos nosso plano de desenvolvimento, que aposta na economia tradicional, mas também abre perspectivas para a inovação tecnológica e para a atração de empresas em novos setores”, avalia o governador, Eduardo Leite.

Para ele, os aeroportos do interior do estado desempenham papel fundamental ao aproximarem a população e a economia gaúchas de empresas de todo o mundo, por meio das rotas que as conectam ao principal hub aeroportuário do País, São Paulo. As parcerias com a inciativa privada surgem como estratégia para acelerar investimentos que gerem impacto na competitividade da economia gaúcha e na qualidade de vida da população.

“A CCR Aeroportos se insere nesse cenário de colaboração público-privada com o Rio Grande do Sul, na medida em que assumiu aeroportos estratégicos, localizados na Metade Sul e na Fronteira Oeste, regiões que vivem desafios econômicos específicos”, analisa o governador. “Mesmo sendo uma concessão federal, as operações certamente se conectam à nossa política de incentivo à aviação regional, que aposta na ampliação e na qualificação de rotas e aeroportos, para a qual a expertise da CCR Aeroportos será um fator decisivo.”

Paisagem da Serra da Capivara, no Piauí Foto: Divulgaç

Bagé é a cidade-polo de uma região que abriga diversas vinícolas. O locutor esportivo Galvão Bueno é um dos investidores. Sua vinícola Bellavista, de onde saem os vinhos da marca Bueno Wines, está sediada no município vizinho de Candiota. O empreendimento integra o terroir que se estende por 200 quilômetros em paralelo à fronteira com o Uruguai.

Uruguaiana, às margens do Rio Uruguai, mantém uma atmosfera cosmopolita por ser a porta de entrada de visitantes dos países vizinhos. Ao longo do ano, a cidade organiza vários eventos que celebram as tradições, como festivais de churrasco, rodeios crioulos e leilões de cavalos.

Já Pelotas, com muitos museus, é reconhecida pelo incentivo à cultura. A movimentada agenda de eventos inclui a Feira Nacional do Doce (Fenadoce), organizada há três décadas na cidade para celebrar uma tradição local, a produção de doces artesanais. A prefeita, Paula Mascarenhas, tem boas expectativas para o futuro do aeroporto, localizado a apenas 7 quilômetros do centro da cidade. “Agora temos voos diretos para São Paulo, o que nos deixa muito mais próximos dos grandes centros urbanos. Como somos uma cidade-polo em saúde e educação, com duas grandes universidades, ter um aeroporto qualificado faz muita diferença e certamente aproxima os visitantes.”

Cenário deslumbrante da Praia de Bombinhas, em Santa Catarina Foto: Divulgação

No coração do Brasil

Na região central do País, a CCR Aeroportos assumiu os aeroportos de Goiânia, capital de Goiás, e Palmas, capital de Tocantins. No de Goiânia, um dos objetivos é ampliar o uso como terminal de cargas. “Nossa gestão se mantém disposta a contribuir com as empresas que atuam na capital e entende a importância de uma operação eficiente do terminal aeroportuário”, diz o prefeito, Rogério Cruz.

O aeroporto de Goiânia dá acesso a duas referências históricas do estado de Goiás, ambas a cerca de duas horas de carro da capital. Tombada como Patrimônio da Humanidade em 2001, a cidade de Goiás, também conhecida como Goiás Velho, preserva grande parte da arquitetura barroca do século 18. Já Pirenópolis, fundada em 1727, é famosa pelas manifestações folclóricas, especialmente as Cavalhadas, encenação de disputas medievais entre cavaleiros, tradição trazida pelos portugueses.

As águas termais de Caldas Novas e da vizinha Rio Quente, que saem do solo com temperatura entre 43ºC e 70ºC, são desfrutadas por 3 milhões de visitantes por ano. Uma das atrações da região é o Hot Park, com um conjunto de atrações que contempla todos os perfis de turistas, desde os mais aventureiros até os que procuram sossego.

Com um cenário exuberante, composto por dunas alaranjadas, belas cachoeiras e piscinas naturais com águas verde-esmeralda, o Parque Estadual do Jalapão está a menos de quatro horas do aeroporto de Palmas. “O Jalapão é o nosso ícone, a nossa âncora, e vai continuar sendo, mas Tocantins tem bem mais a oferecer, especialmente quando se trata de ecoturismo e turismo de aventura”, ressalta Hercy Filho, secretário da Cultura e Turismo do governo estadual.

Vista do Jalapão, no estado de Tocantins Foto: Divulgação

Experiências internacionais

A série de reportagens lembrou que a CCR Aeroportos é a gestora dos aeroportos de Quito, no Equador, Juan Santamaría, na Costa Rica, e Curaçao, no Caribe – que ganhou um texto especialmente voltado aos brasileiros interessados em conhecer essa bela ilha. “Curaçao é como nenhuma outra ilha caribenha. Quando você estiver na ilha, ouvirá vários idiomas. A maioria dos habitantes fala pelo menos quatro línguas: holandês, inglês, espanhol e papiamento”, descreve Ruisandro Cijntje, ministro do Desenvolvimento Econômico.

Aviação geral e transporte de cargas

A série também abordou esses dois aspectos relevantes para o transporte aéreo. A aviação geral, muitas vezes chamada de aviação executiva, deve crescer no Brasil ao ritmo aproximado de 10% ao ano ao longo da próxima década, e a CCR Aeroportos pretende participar ativamente dessa expansão. A empresa anunciou o empreendimento Cidades de Hangares, com o propósito de oferecer infraestrutura exclusiva. Ao todo, serão comercializados mais de 370 mil metros quadrados para diversos tipos de negócio.

Potencializar o transporte de cargas nos aeroportos que administra é outro dos objetivos estratégicos da CCR Aeroportos. “Nosso papel é aproximar as partes interessadas e criar excelentes opções para o recebimento e o envio de produtos, equipamentos, mercadorias e matérias-primas que vêm diretamente do exterior ou são enviados para outros países”, diz Maria Fan, gerente executiva de Cargas da empresa.

Visão geral de Goiânia, capital de Goiás Foto: Divulgação

Confira a seguir todas as reportagens da série:

Esta reportagem finaliza uma série produzida pelo Estadão Blue Studio para a CCR Aeroportos.

