O Chile se tornou o novo destino favorito dos turistas brasileiros, substituindo a Argentina, que viu um aumento de 40% no valor do peso, tornando-se um dos destinos mais caros do mundo. Com a maior oferta de voos para o Chile, os preços das passagens aéreas caíram de 15% a 20%, atraindo um número recorde de 787 mil visitantes brasileiros em 2024, um aumento de 61,9% em relação ao ano anterior.

Enquanto isso, a Argentina enfrenta uma queda significativa no turismo, com uma redução de 18,5% no número de visitantes internacionais. Esse índice foi muito maior se o recorte for feito apenas entre os turistas brasileiros que visitam os hermanos. O total de visitantes brasileiros caiu de 632,1 mil em janeiro de 2024 para 134,8 mil no mesmo mês deste ano, ou seja, 78% a menos, conforme dados do Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), da Argentina.

Brasileiros no Chile: estar em Santiago permite 'bate-volta' para conhecer a neve. Foto: Fernanda Izidoro/Arquivo Pessoal

A especialista em logística aduaneira Fernanda Izidoro, que antes viajava frequentemente para a Argentina, agora prefere o Chile, onde encontrou pacotes de viagem mais acessíveis para esquiar com a família. Já o publicitário Gabriel Borges também mudou seu destino de viagem de Buenos Aires para Santiago, atraído pela queda nos preços das passagens aéreas e pela beleza e segurança da capital chilena. Apesar dos preços mais baixos em comparação com a Argentina, o Chile ainda apresenta custos similares ou até mais altos que os do Brasil em termos de hospedagem e alimentação. No entanto, a facilidade de acesso à neve e a crescente popularidade entre os brasileiros fazem do Chile um destino cada vez mais procurado. Segundo a CVC Turismo, houve alta de 40% na demanda por viagens ao país em 2024.

