China aprendeu com primeira guerra comercial de Trump e mudou táticas diante das novas tarifas

WASHINGTON - Os líderes do Canadá e do México falaram ao telefone com o presidente Donald Trump na semana passada para buscar soluções depois que ele impôs tarifas sobre seus países, mas parece improvável que o presidente da China faça uma ligação semelhante em breve.

Pequim, que, ao contrário dos parceiros e vizinhos próximos dos Estados Unidos, está envolvida em uma guerra comercial e tecnológica com os EUA há anos, adotou uma abordagem diferente no segundo mandato de Trump, deixando claro que qualquer negociação deve ser conduzida em pé de igualdade. Os líderes chineses dizem que estão abertos a conversações, mas também se prepararam para as tarifas mais altas dos EUA, que aumentaram 20% desde que Trump assumiu o cargo há sete semanas. Com a intenção de não serem pegos desprevenidos como foram durante o primeiro mandato do republicano, os chineses estavam prontos com medidas retaliatórias — impondo seus próprios impostos na semana passada sobre as principais importações agrícolas dos EUA e muito mais.

Segundo analistas, chineses desta vez não estão 'psicologicamente chocados' com as táticas de 'choque e pavor' de Trump Foto: Susan Walsh/AP

“À medida que Washington aumenta as tarifas, Pequim não vê outra opção a não ser retaliar”, disse Sun Yun, diretor do programa da China no Stimson Center, um think tank com sede em Washington. “Isso não significa que Pequim não queira negociar, mas não pode ser vista como se estivesse implorando por conversas ou misericórdia.”

Como a segunda maior economia do mundo, a China aspira a ser uma grande potência no cenário regional e global, exigindo respeito de todos os países, especialmente dos Estados Unidos, como prova de que o Partido Comunista tornou a China próspera e forte.

Depois que os EUA impuseram, na semana passada, outra tarifa de 10%, além da tarifa de 10% imposta em 4 de fevereiro, o Ministério das Relações Exteriores da China proferiu sua resposta mais incisiva até o momento: “Se os EUA quiserem guerra, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim.”

A retórica dura ecoou comentários semelhantes em 2018, quando Trump lançou sua primeira guerra comercial com a China e o país se esforçou para alinhar ações de retaliação. Desde então, os líderes de Pequim desenvolveram um conjunto de ferramentas de tarifas, restrições de importação, controles de exportação, sanções, revisões regulatórias e medidas para impedir que as empresas façam negócios na China.

Todas foram projetadas para infligir dor à economia e às empresas dos EUA em resposta às medidas americanas.

Isso permitiu que o governo chinês reagisse rapidamente à recente duplicação generalizada de novas tarifas sobre produtos chineses por Trump, lançando uma cesta de medidas retaliatórias, incluindo a taxação de muitos produtos agrícolas americanos em até 15%, a suspensão das importações de madeira dos EUA e a inclusão de 15 empresas americanas na lista negra.

Pequim demonstrou moderação em sua resposta para deixar espaço para negociação, segundo analistas.

A liderança de Xi Jinping no Partido Comunista no poder abrange os dois mandatos de Trump, dando a Pequim mais continuidade em seu planejamento. Foi ele quem decidiu que ainda não é hora de falar com Trump, disse Daniel Russel, vice-presidente de segurança internacional e diplomacia do Asia Society Policy Institute.

“Isso não é uma questão de agendamento, é uma vantagem para a China”, disse Russel, que já foi secretário de Estado adjunto para Assuntos do Leste Asiático e do Pacífico. “Xi não participará de uma ligação se houver a possibilidade de ser assediado ou humilhado e, por motivos políticos e estratégicos, Xi não desempenhará o papel de suplicante.”

“Em vez disso, a China está revidando prontamente — mas de forma criteriosa — a cada conjunto de tarifas”, disse Russel. Em sua entrevista à imprensa anual na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que “nenhum país deve fantasiar que pode suprimir ou conter a China e, ao mesmo tempo, desenvolver boas relações com o país”. “Esses atos de duas caras não só são ruins para a estabilidade das relações bilaterais, mas também não criam confiança mútua”, disse Wang. Ele acrescentou que a China acolhe a cooperação com os EUA, mas observou que “se vocês continuarem pressionando, a China retaliará com firmeza”.

Scott Kennedy, diretor de negócios e economia chineses do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington, disse que os chineses desta vez “não estão psicologicamente chocados” com as táticas de “choque e pavor” de Trump.

“Eles estão mais bem preparados para absorver o efeito dos choques, em comparação com vários anos atrás”, disse Kennedy.

Enquanto isso, mais de 80% das exportações do México vão para os EUA, e o Canadá envia 75% de suas exportações para lá.

A China aprendeu com suas negociações anteriores com Trump, disse Russel. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, estão enfrentando uma reversão das políticas comerciais anteriores de Trump, com tarifas impostas e depois adiadas duas vezes em pelo menos alguns produtos.

“Pequim já viu o suficiente para saber que apaziguar Trump não funciona”, disse Russel. Na primeira vez, Trudeau e Sheinbaum “ganharam um pouco de tempo, mas a pressão voltou com mais força”.

Trudeau viajou para Mar-a-Lago para se encontrar com Trump em dezembro, depois que o presidente eleito ameaçou com tarifas. Mas ao anunciar as tarifas retaliatórias na terça-feira, Trudeau advertiu severamente: “Este é o momento de revidar com força e demonstrar que uma briga com o Canadá não terá vencedores”.

Sheinbaum também disse que “ninguém ganha com essa decisão”./AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.