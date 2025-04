China censura hashtags que mencionam ‘104%’, o tamanho das tarifas de Trump

Os censores chineses pareciam estar organizando cuidadosamente a discussão pública sobre as tarifas dos Estados Unidos que entraram em vigor nesta quarta-feira, 9. Eles promoveram críticas aos EUA, ao mesmo tempo em que aparentemente minimizaram os detalhes de como a medida do presidente Donald Trump aumentaria efetivamente os impostos de importação sobre produtos chineses para 104%.

No Weibo, uma plataforma popular de mídia social, várias hashtags que usaram o número 104 — como "104 tarifa" ou "América imporá 104% de tarifa sobre produtos chineses" — retornaram uma mensagem de erro que dizia: "Desculpe, o conteúdo deste tópico não é exibido". Mas outras hashtags que se concentravam mais diretamente em zombar dos Estados Unidos ou em promover os pontos fortes da China foram permitidas como tendência e, na verdade, foram explicitamente iniciadas pela mídia estatal. "Os Estados Unidos estão travando uma guerra comercial enquanto imploram por ovos" foi uma hashtag popular iniciada pela CCTV, a emissora estatal da China. "A China não provoca problemas, mas nunca tem medo deles" foi outra.

Influenciadores chineses projetaram autoconfiança nas redes sociais, dizendo que a guerra comercial era a prova de que os EUA estavam em declínio Foto: Adek Berry/AFP

Os meios de comunicação estatais adotaram um tom igualmente arrogante em sua cobertura. Vários artigos de opinião no Diário do Povo, o porta-voz oficial do Partido Comunista Chinês, declararam que a China havia aprendido com anos de atritos comerciais a diversificar e fortalecer sua economia. “Nos genes do povo chinês, nunca tememos riscos, desafios, dificuldades ou contradições, e podemos considerar todos os tipos de pressão externa como a força motriz de nosso próprio progresso”, disse um artigo.

Outros artigos não faziam referência direta às tarifas, mas ainda assim elogiavam os pontos fortes da economia chinesa. Um artigo de primeira página descreveu as medidas que o governo tomaria para promover o emprego para recém-formados.

O próprio Xi Jinping não falou publicamente sobre as novas tarifas. Mas, nesta quarta-feira, a mídia estatal chinesa publicou seus primeiros comentários públicos desde a última escalada da guerra comercial, dizendo que Xi havia se reunido com seu círculo mais íntimo de altos funcionários na terça e na quarta-feira.

O anúncio não fez menção direta às tarifas. Mas disse que a conferência foi sobre como a China poderia reforçar seus laços com os países vizinhos e “fortalecer a cooperação industrial e da cadeia de suprimentos”, em face das “mudanças globais”.

O anúncio dizia que Xi havia dito às autoridades reunidas que era importante “focar na construção de uma comunidade de futuro compartilhado” — um de seus slogans diplomáticos característicos.

A mensagem refletiu muito do que a mídia estatal chinesa disse sobre a guerra comercial: que a China é um parceiro confiável para outros países, ao contrário dos voláteis Estados Unidos. (A realidade é mais complicada: os países vizinhos também expressaram preocupação com o excesso de exportações chinesas que prejudicam seus próprios setores. E a China tem disputas territoriais com muitos de seus vizinhos).

Além da mídia oficial, influenciadores proeminentes do Weibo também projetaram autoconfiança, dizendo que a guerra comercial era a prova de que os Estados Unidos estavam em declínio ou que era hora de a China mostrar sua força.

“Por mais tempo que eles queiram lutar, nós lutaremos!”, escreveu na plataforma Pang Jiulin, um advogado de Pequim com mais de 10,5 milhões de seguidores. “O sistema da China significa que a China realmente pode fazer o que for preciso e que aqueles que pagam o preço na China não protestarão como as manifestações em grande escala nos EUA.”

Embora alguns usuários tenham descrito preocupações com as repercussões da guerra comercial, as vozes que expressavam discordância ou preocupação eram geralmente limitadas.

Não ficou claro se outras postagens mais negativas foram censuradas ou por que os censores visaram as hashtags sobre a estatística de 104 em particular. Muitas publicações individuais que mencionavam o número ainda estavam visíveis, mesmo quando as próprias hashtags foram bloqueadas, e elas geralmente expressavam confiança sobre as perspectivas da China na guerra comercial. Mas o governo provavelmente queria desviar a atenção dos detalhes da alta taxa tarifária, devido às graves implicações que isso poderia ter para a economia chinesa, disse Ja Ian Chong, professor de ciência política da Universidade Nacional de Cingapura. “Acho que o PCC talvez não queira revelar a gravidade da situação”, disse o professor Chong, referindo-se ao Partido Comunista Chinês.

O partido e o líder máximo da China, Xi Jinping, “talvez ainda não tenham um plano sobre como lidar com essas complicações, portanto, provavelmente estão tentando controlar as narrativas e direcionar o vitríolo para os EUA e Trump”, acrescentou.

