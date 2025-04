China fala em ‘chantagem’, chama tarifas de ‘erro em cima de erro’ e diz que ‘lutará até o fim’

O déficit com a China em 2024 no comércio de bens e serviços estava entre US$ 263 bilhões e US$ 295 bilhões. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, pareceu não dar muita importância à conversa sobre o diálogo com o governo Trump.

“Não acho que o que os EUA fizeram reflita uma disposição para um diálogo sincero. Se os EUA realmente quiserem se engajar no diálogo, devem adotar uma atitude de igualdade, respeito mútuo e benefício mútuo”, disse Lin.

Em Hong Kong, onde as ações subiram ligeiramente nesta terça-feira, o chefe do Executivo John Lee criticou as últimas tarifas dos EUA como “intimidação”, dizendo que o “comportamento implacável” prejudicou o comércio global e multilateral e trouxe grandes riscos e incertezas para o mundo.