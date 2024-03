China irá comprar carne de mais 38 frigoríficos brasileiros; JBS lidera lista

Os demais frigoríficos abatedouros de bovinos habilitados foram da Beauvallet Goiás (Inhumas-GO), da Mercúrio Alimentos (Xinguara-PA), do FTS (Xinguara-PA), da Marfrig (Batagussu-MS), do Frigorífico Better Beef (Rancharia-SP), do Boa Carne (Colider-MT), da BoiBrás (São Gabriel do Oeste-MS), do Distriboi (Ji-Paraná-RO), da Pantaneira (Várzea Grande-MT) e do Rio Machado (Ji-Paraná-RO).

Também foi habilitada uma unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos da Pampeano Alimentos em Hulha Negra-RS.

Os frigoríficos abatedouros de aves habilitados foram da Dip Frangos (Capanema-PR), da Jaguafrangos (Jaguapitã-PR), da Aurora (Guatambú-SC), da BRF (Chapecó-SC), da Avenorte (Cianorte-PR), da Plusval (Umuarama-PR), da Cooperativa Languiru (Westfalia-RS) e da Seara (Santo Inácio-PR).