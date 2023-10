China conseguiu um grande contrato com Nepal, que ficou com uma dívida e um aeroporto caro

THE NEW YORK TIMES - Em uma manhã sufocante de junho, o novo terminal internacional do aeroporto de Pokhara, a segunda maior cidade do Nepal, ganhou vida com a chegada de um voo da Sichuan Airlines vindo da China.

Um canhão de água molhou o avião, um Airbus A319, o primeiro voo internacional a aterrissar no aeroporto desde sua inauguração, seis meses antes. Uma multidão se reuniu na área de desembarque para cumprimentar os passageiros, desejando-lhes “boas-vindas calorosas” à “Terra do Everest” com seus cartazes.

Leia também

Os primeiros a chegar eram atletas e autoridades chinesas que vieram para uma corrida de barcos-dragão. Seu voo foi fretado e financiado por Pequim. Como quase todos os outros aspectos do aeroporto, até mesmo o primeiro lote de passageiros internacionais contou com a ajuda da China.

A comemoração mascarou uma realidade inquietante: o caro aeroporto, construído em grande parte por empresas chinesas e financiado por Pequim, foi uma vitória diplomática para a China e um ganho inesperado para suas empresas estatais. Para o Nepal, ele já era um “elefante branco”, sobrecarregando o país com dívidas nos próximos anos.

Após a construção do aeroporto, Pequim começou a declarar que ele fazia parte da campanha de infraestrutura assinada pelo presidente chinês Xi Jinping, que distribuiu cerca de US$ 1 trilhão em empréstimos e subsídios em todo o mundo. Essa designação, que o Nepal rejeitou discretamente, colocou o aeroporto no meio de um cabo de guerra diplomático entre a China e a Índia.

No Nepal, a China CAMC Engineering, braço de construção da Sinomach, um conglomerado estatal, importou materiais de construção e máquinas de terraplenagem da China. O aeroporto, construído de acordo com um projeto chinês, está repleto de segurança e tecnologia industrial fabricada na China. Chen Song, embaixador da China no Nepal, disse que o aeroporto “personifica a qualidade da engenharia chinesa”.

Aeroporto internacional tem preço significativamente inflacionado e não recebe número suficiente de passageiros para país pagar empréstimos Foto: Rebecca Conway/The New York Times

Continua após a publicidade

Mas uma investigação do The New York Times, baseada em entrevistas com seis pessoas envolvidas na construção do aeroporto e em um exame de milhares de páginas de documentos, descobriu que a China CAMC Engineering ditou repetidamente os termos comerciais para maximizar os lucros e proteger seus interesses, enquanto desmantelava a supervisão nepalesa de seu trabalho.

Isso deixou o Nepal no gancho para um aeroporto internacional, a um preço significativamente inflacionado, sem os passageiros necessários para pagar os empréstimos ao credor chinês.

Assinatura de um empréstimo de 20 anos

Situada no sopé do Himalaia, Pokhara é um destino pitoresco para turistas atraídos pela beleza natural do Nepal. Em um dia claro, três das dez montanhas mais altas do mundo são visíveis da cidade, o que a torna um centro para os praticantes de trekking nas montanhas Annapurna.

Em 2011, um ano antes de a China concordar oficialmente em emprestar o dinheiro para o aeroporto, o ministro das finanças do Nepal assinou um memorando de entendimento para apoiar a proposta da CAMC, antes mesmo do início de qualquer processo de licitação.

O contrato de empréstimo chinês permitiu que apenas empresas chinesas apresentassem propostas para a obra. A proposta vencedora da CAMC de US$ 305 milhões, quase o dobro do que o Nepal havia estimado que o aeroporto custaria, provocou a ira de alguns políticos nepaleses, que consideraram o preço ultrajante e o processo de licitação fraudulento. A CAMC então baixou o preço em cerca de 30%, para US$ 216 milhões.

China e Nepal assinaram um acordo de 20 anos para a construção do aeroporto, cujas obras começaram em 2017 Foto: Rebecca Conway/The New York Times

Continua após a publicidade

A China e o Nepal assinaram um acordo de 20 anos em 2016; um quarto do dinheiro seria um empréstimo sem juros. O Nepal tomaria o restante emprestado do Export-Import Bank of China, um credor estatal que financia o trabalho de desenvolvimento de Pequim no exterior, com juros de 2%. O Nepal concordou em começar a pagar os empréstimos em 2026.

A construção começou um ano após o acordo de empréstimo. Em 2018, Murari Gautam foi um dos primeiros engenheiros e consultores externos contratados para ajudar a Autoridade de Aviação Civil do Nepal a supervisionar a empreiteira chinesa. Ele havia trabalhado durante a maior parte da década anterior na Arábia Saudita e no Catar, onde atuou como engenheiro na construção dos estádios de futebol para a Copa do Mundo de 2022.

Corrida de barcos-dragão no Nepal; atletas que praticam a modalidade foram os primeiros a chegar no novo aeroporto do país Foto: Rebecca Conway/The New York Times

Ao começar a trabalhar, ele imediatamente notou sinais de alerta. A agência de aviação do Nepal deveria ter equipes de especialistas nacionais e internacionais como consultores, o que é fundamental para um projeto dessa magnitude, disse ele. Mas as principais funções estavam vagas, e os cargos que foram preenchidos dependiam de recém-formados com quase nenhuma experiência.

O orçamento inicial da construção reservou US$ 2,8 milhões para o Nepal contratar consultores para garantir que a CAMC estivesse cumprindo os padrões internacionais de construção, segundo os documentos. À medida que o projeto avançava, a empresa chinesa e o Nepal reduziram essa alocação para US$ 10 mil, usando o dinheiro em outro lugar.

Gautam disse que a CAMC havia começado a trabalhar antes que os consultores estivessem no local e que o trabalho realizado pela CAMC não atendia aos padrões internacionais. A CAMC concluiu o trabalho de aterramento para a pista de decolagem de cerca de 2,5 mil metros, mas não tinha nenhuma documentação que comprovasse que havia testado a densidade do solo.

Gautam disse que ninguém do lado do Nepal “sabia como a fundação da pista foi construída”. Sem a densidade adequada do solo, a pista poderia ficar esburacada ou cheia de rachaduras e buracos no futuro. Havia outros problemas, disse ele. A CAMC projetou o sistema de drenagem do aeroporto sem considerar os dados históricos de chuvas em Pokhara e a topografia inclinada próxima ao local, abandonando uma prática padrão na construção internacional.

Continua após a publicidade

Gautam disse que havia pressionado a CAMC para obter informações ou documentação adicionais. Mas a CAMC contornou os consultores para lidar diretamente com os funcionários da agência de aviação, que estavam relutantes em insistir e tinham pouca experiência em construção, disse ele.

Em novembro de 2018, a CAMC enviou uma carta brusca à agência nepalesa com um aviso de que o projeto seria atrasado devido a “revisões desnecessárias” dos consultores do Nepal.

Pokhara, no sopé do Himalaia, é um destino pitoresco para turistas atraídos pela beleza natural do Nepal Foto: Rebecca Conway/The New York Times

Naquele mês, Gautum pediu demissão por frustração após um ano no cargo. Ele disse que, em sua experiência, não era incomum que as empreiteiras tentassem cortar custos para maximizar os lucros, mas que estava surpreso porque não havia “nenhuma supervisão” por parte do Nepal. Como resultado, disse ele, a empreiteira conseguiu inflar o custo do projeto — o dobro da taxa de mercado, segundo sua estimativa — e “a qualidade foi comprometida”.

Lutando para gerar renda

Em 1º de janeiro de 2023, Pushpa Kamal Dahal, primeiro-ministro do Nepal, inaugurou oficialmente o aeroporto. No entanto, as manchetes locais naquele dia foram sobre um tuíte da Embaixada da China no Nepal declarando o aeroporto de Pokhara como “o principal projeto” da cooperação entre a China e a Iniciativa Cinturão e Rota do Nepal, embora o trabalho no aeroporto fosse anterior ao programa de infraestrutura da China.

Com o aeroporto lutando para gerar a renda necessária para pagar seus empréstimos, as autoridades do governo nepalês solicitaram que a China transformasse o empréstimo em uma doação, de acordo com relatos da mídia local.

Continua após a publicidade

Quando Dahal visitou Pequim no final de setembro, os dois países emitiram uma declaração expressando “satisfação” com a conclusão e a operação do aeroporto de Pokhara. A China concordou em abrir mais voos e rotas para o Nepal, incluindo Pokhara. A declaração, no entanto, não mencionou nenhum plano para renunciar ao empréstimo do aeroporto de Pokhara.