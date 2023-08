China descobre maior reserva de ouro do país, com cerca de 592,2 toneladas do metal

A Shandong Gold Group, empresa de mineração de ouro estatal da China, informou que uma mina de ouro em Xiling, na província de Shandong, possui cerca de 592,2 toneladas de ouro, segundo estimativas após descoberta anunciada na última quinta-feira, 10.

Empresa de mineração de ouro da China descobre maior mina de reserva do metal no país Foto: GREG BAKER / AFP

Segundo o jornal China Daily, as reservas de ouro têm um valor potencial de mais de US$ 27,7 bilhões (cerca de R$ 137,13 bilhões). Com a descoberta, Xiling passa a ser a maior mina de reserva de ouro na China, disse o grupo. Em 2017, a empresa anunciou que havia detectado 382,6 toneladas de ouro na mina e 590 toneladas de prata.

Localizada na cidade de Laizhou, a mina faz parte da Região Metalogenética de Jiaodong, que é uma das maiores áreas de produção de ouro na China, segundo Li Hang, diretor-geral do grupo, em conferência de imprensa. As reservas de ouro na mina estão distribuídas a uma profundidade de 1 mil a 2,5 mil metros, tornando Xiling também a mina de ouro mais profunda da China, afirmou Li.

“Espera-se que a mina de ouro Xiling mantenha a produção por cerca de 40 anos, se sua capacidade de processamento anual for de 3,3 milhões de toneladas”, disse ele.

De acordo com o China Daily, o grupo começou a explorar a mina há 23 anos. Nesse período, foram investidos cerca de 880 milhões de yuans nas atividades de exploração. Até agora, exploradores perfuraram 180 furos com um comprimento total de mais de 300 mil metros. O mais profundo atingiu uma profundidade de 4.006 metros.