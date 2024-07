De acordo com o The Independent, o episódio teria ocorrido no final de 2022, em meio a negociações prolongadas sobre a renúncia do então funcionário Liu Linzhu de uma subsidiária da Guangzhou na província de Sichuan. Linzhu alega que, ao chegar ao trabalho, descobriu que não conseguia mais fazer login no sistema ou usar seu passe de entrada. Em seguida, a empresa teria dito que ele deveria participar de um “treinamento” e teria o colocado em uma pequena sala escura e sem energia elétrica, com apenas uma mesa e uma cadeira, em um andar diferente, longe de seu espaço de trabalho.

O South China Morning Post, citando documentos do julgamento, afirma que Linzhu tinha permissão para sair do quarto “livremente” e voltar para casa depois do “trabalho” durante os quatro dias que passou ali, mas nenhuma tarefa teria sido atribuída a ele durante o período e seu telefone celular teria sido confiscado.