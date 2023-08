China: exportações em julho caem em dois dígitos, aumentando a pressão sobre economia enfraquecida

As exportações da China caíram 14,5% em julho em comparação com o ano anterior, aumentando a pressão sobre o Partido Comunista no poder para reverter uma queda econômica. As importações despencaram 12,4%, conforme dados divulgados na terça-feira, 8, prejudicando os exportadores globais que veem a China como um dos maiores mercados para materiais industriais, alimentos e bens de consumo.

As exportações da China caíram 14,5% em julho em comparação com o ano anterior, aumentando a pressão sobre o Partido Comunista no poder para reverter uma queda econômica Foto: Alex Plavevski/EFE/EPA

As exportações caíram para US$ 281,8 bilhões, à medida que o declínio se acelerou em relação à queda de 12,4% de junho. As importações caíram para US$ 201,2 bilhões, ampliando-se em relação à contração de 6,8% do mês anterior. O superávit comercial global do país diminuiu 20,4% em relação ao recorde anterior, há um ano, para US$ 80,6 bilhões.

Os líderes chineses estão tentando fortalecer a atividade empresarial e de consumo após um aumento depois do fim dos controles de vírus em dezembro que se esgotou mais cedo do que o esperado. O crescimento econômico caiu para 0,8% nos três meses encerrados em junho em comparação com o trimestre anterior, baixando dos 2,2% do período de janeiro a março. Isso equivale a um crescimento anual de 3,2%, que seria um dos mais fracos da China em três décadas.

A demanda por exportações chinesas esfriou depois que o Federal Reserve (banco central dos EUA) e os bancos centrais da Europa e da Ásia começaram a elevar as taxas de juros no ano passado para combater a inflação que estava em máximas de décadas. A contração das exportações foi a maior desde o início da pandemia em 2020, de acordo com a Capital Economics. A empresa disse que a queda se deveu principalmente a preços mais baixos, enquanto os volumes de mercadorias estavam acima dos níveis pré-pandêmico

“Esperamos que as exportações continuem a diminuir nos próximos meses antes de atingirem o ponto mais baixo no final do ano”, disse a Capital Economics em um relatório. “A perspectiva de curto prazo para os gastos do consumidor em economias desenvolvidas permanece desafiadora.” O partido no poder prometeu medidas para apoiar empreendedores e incentivar a compra de imóveis e os gastos do consumidor, mas não anunciou gastos em grande escala com estímulos ou cortes de impostos.

Continua após a publicidade

“A demanda interna continua a se deteriorar”, disse David Chao, da Invesco, em um relatório. “Os formuladores de políticas prometeram mais apoio político, o que poderia impulsionar os gastos das famílias e levar a uma melhoria no crescimento das importações nos próximos meses.” As exportações para os Estados Unidos caíram 23% em relação ao ano anterior, para US$ 42,3 bilhões, enquanto as importações de produtos americanos recuaram 11,1%, para US$ 12 bilhões. O superávit comercial politicamente sensível da China com os Estados Unidos diminuiu 27%, para ainda robustos US$ 30,3 bilhões.

As importações chinesas da Rússia, principalmente petróleo e gás, diminuíram em pouco menos de 0,1% em relação ao ano anterior, para US$ 9,2 bilhões. As compras chinesas de energia russa aumentaram, ajudando a compensar a receita perdida devido às sanções ocidentais impostas para punir o Kremlin por sua invasão da Ucrânia. A China, que é amigável com Moscou, mas diz ser neutra na guerra, pode comprar petróleo e gás russo sem acionar sanções ocidentais. Autoridades dos Estados Unidos e da França citam evidências de que a China está entregando mercadorias com possíveis usos militares para a Rússia, mas não disseram se isso pode acionar penalidades contra empresas chinesas.

As exportações para a União Europeia de 27 nações caíram 39,5% em relação ao ano anterior, para US$ 42,4 bilhões, enquanto as importações de produtos europeus recuaram 44,1%, para US$ 23,3 bilhões. O superávit comercial da China com a UE diminuiu 32,7%, para US$ 19,1 bilhões. Nos primeiros sete meses do ano, as exportações chinesas caíram 5% em relação ao mesmo período de 2022, para pouco mais de US$ 1,9 trilhão. As importações caíram 7,6%, para US$ 1,4 trilhão./AP