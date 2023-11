O diretor-presidente da Gerdau, Gustavo Werneck, afirmou que o mercado brasileiro de aço tem sido fortemente afetado pela entrada de aço importado. Werneck abordou o tema durante entrevista coletiva na terça-feira, 7, sobre o balanço da companhia no terceiro trimestre deste ano. O executivo afirmou que as importações já tomaram cerca de 23% do mercado brasileiro.

Leia também

Competição com o aço importado dos mercados asiáticos é injusta, uma vez que os preços praticados por estes setores é inferior ao custo da produção, afirmou Werneck Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

“A competição com o aço importado dos mercados asiáticos é injusta, uma vez que os preços praticados por estes setores é inferior ao custo da produção”, afirmou Werneck, que criticou práticas de competição adotadas principalmente por parte da China e acrescentou que a empresa já reduziu 700 postos de trabalhos em suas operações no País em função do momento que a siderurgia brasileira enfrenta.

Para Werneck, a manutenção do cenário pode colocar em risco até 250 mil postos de trabalhos no Brasil.

Na operação de negócios da América do Norte, Werneck afirmou que os juros em patamares altos e a inflação trouxeram impactos negativos na região, mas o executivo mantém a perspectiva positiva para o longo prazo em função de estímulos realizados pelo governo americano.

Já em relação à divisão de aços especiais, a perspectiva no Brasil é de incerteza em função dos juros ainda em patamar alto no País.

Continua após a publicidade

O diretor de relação com investidores da Gerdau, Rafael Japur, afirmou que embora o cenário seja desafiador, a siderúrgica mantém resultados resilientes considerando o acumulado de 2023. “Apenas esses nove meses seriam equivalentes ao terceiro melhor ano da história da companhia, isso dá uma perspectiva de quão forte são os nossos resultados”, afirmou Japur.