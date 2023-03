China habilita quatro frigoríficos brasileiros e retira embargo de unidade da BRF e do Redentor

Além da reabertura do mercado para a carne bovina brasileira desossada com menos de 30 meses de idade, a China também habilitou nesta quinta-feira, 23, quatro frigoríficos brasileiros para exportação, segundo informações da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

As unidades que receberam autorização para exportar carne bovina aos chineses são: unidade da JBS, em Vilhena (RO), Frigorífico Irmãos Gonçalves, em Jaru (RO), Frigorífico Astra, em Cruzeiro d’Oeste (PR) e a unidade da Frisa, em Colatina (ES). Essas são as primeiras habilitações de unidades brasileiras que os chineses anunciam desde 2019.

Em comunicado, a Administração-Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês) também retirou a suspensão das exportações de dois frigoríficos que estavam embargados. Um deles é o Frigorífico Redentor, localizado em Guarantã do Norte (MT), que estava impedido de exportar a proteína vermelha desde agosto de 2022 e também a planta da BRF em Marau (RS), cujas vendas de carne de frango estavam interrompidas desde dezembro de 2021. De acordo com a Gacc, as medidas valem a partir desta quinta-feira. Procurado, o Ministério da Agricultura ainda não comentou as informações.