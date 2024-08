Três meses consecutivos de desaceleração na indústria, um setor-chave no país, são preocupantes para as autoridades, que tentam alcançar a meta de crescimento econômico de 5% estabelecida para este ano.

Zhao Qinghe, estatístico da ONE, atribuiu este último declínio ao fato de ser “fora da temporada de produção, à demanda insuficiente do mercado e ao clima extremo, com altas temperaturas e inundações”, em um comunicado na quarta-feira.