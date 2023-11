Uma pequena cabana pendurada na encosta de um penhasco na China vende bebidas e lanches leves a escaladores, ganhando o apelido de “loja de conveniência mais inconveniente” do país, diz a CNN.

O veículo afirma que o estabelecimento, que tem dois metros quadrados e fica 120 metros acima do solo, está na área de Shiniuzhai, na província de Hunan, local conhecido pela paisagem montanhosa e atividades nas montanhas, incluindo uma longa e alta ponte com fundo de vidro. A loja fica no meio de uma “via ferrata” de 800 metros - um caminho com âncoras metálicas e outras estruturas às quais os escaladores podem se fixar enquanto sobem.

Song Huizhou, gerente geral da área de Shiniuzhai, disse ao jornal estatal de língua inglesa China Daily que os escaladores ganham uma garrafa de água grátis e que os preços da loja são semelhantes aos de lojas comuns, sem grandes aumentos. Ele também disse que, quando não há muitos visitantes, a loja fica sem funcionários e os escaladores podem escanear o código QR e pagar sozinhos.

O jornal chinês afirma que a loja funciona das 8h às 17h e que o estabelecimento foi criado porque os visitantes frequentemente são amadores e ficam com sede e fome no meio da escalada, que demora cerca de uma hora e meia para ser concluída. Os suprimentos são levados até a loja todos os dias por funcionários.