China deve ter a maior fuga de milionários em 2023, diz consultoria; Brasil está em 5º lugar

A China deve ter a maior fuga de milionários do mundo neste ano, segundo o Relatório de Migração de Riqueza Privada de 2023 da Henley & Partners, que acompanha as tendências de migração de riqueza e investimento em todo o mundo. A perda líquida do país deve ser de 13,5 mil pessoas.

O relatório considera os últimos fluxos líquidos de milionários em dólares, com metodologia projetada pela empresa global de inteligência em riqueza New World Wealth, que acompanha as tendências de migração de riqueza há mais de uma década.

A China tem sido o país com o maior êxodo de indivíduos de alta renda em todos os anos na última década. Andrew Amoils, chefe de pesquisa da New World Wealth, explica que, devido à desaceleração do crescimento geral da riqueza na China nos últimos anos, as saídas recentes podem ser mais prejudiciais do que o habitual.

“A economia da China cresceu fortemente de 2000 a 2017, mas o crescimento da riqueza e do número de milionários no país tem sido insignificante desde então (quando medido em dólares americanos)”, afirma Amoils em comunicado de imprensa.

Embora seja o segundo maior perdedor globalmente, prevê-se que o número líquido de saídas da Índia caia para 6,5 mil em 2023, em comparação com o ano anterior, 7,5 mil e, como aponta Amoils, “essas saídas não são particularmente preocupantes, pois a Índia produz muito mais novos milionários do que perde para a migração”.

Em terceiro lugar, a saída prevista de milionários do Reino Unido em 2023 é o dobro do que foi registrado no ano passado, quando houve um êxodo líquido de 1,6 mil milionários.

As 10 maiores fugas de milionários

China: 13,5 mil Índia: 6,5 mil Reino Unido: 3,2 mil Rússia: 3 mil Brasil: 1,2 mil Hong Kong: 1 mil Coreia do Sul: 800 México: 700 África do Sul: 500 Japão: 300

Imigração

No fluxo contrário, acredita-se que a Austrália seja o país que mais atrairá milionários em 2023, com um saldo líquido positivo de 5,2 mil.

Embora os Emirados Árabes Unidos caiam para o segundo lugar após um influxo recorde em 2022, ainda é esperado que desfrutem de uma chegada líquida de 4,5 mil novos milionários este ano. Cingapura ocupa o terceiro lugar e deve receber 3,2 mil ricos, a maior marca já registrada para o país. Em seguida estão os Estados Unidos, com um fluxo líquido esperado de 2,1 mil milionários.

As 10 maiores imigrações de milionários

Austrália: 5,2 mil Emirados Árabes Unidos: 4,5 mil Cingapura: 3,2 mil Estados Unidos: 2,1 mil Suíça: 1,8 mil Canadá: 1,6 mil Grécia: 1,2 mil França: 1 mil Portugal: 800 Nova Zelândia: 700

Segundo o relatório, a previsão é que Israel saia da lista dos 10 primeiros, recebendo quase a metade de milionários este ano, passando de 1,1 mil em 2022 para 600 pessoas neste ano.