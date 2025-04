China pede aos EUA a supressão completa das tarifas recíprocas impostas por Trump

PEQUIM - A China pediu neste domingo, 13, aos Estados Unidos a supressão completa de suas tarifas recíprocas, depois que Washington anunciou uma isenção para smartphones, computadores e outros produtos eletrônicos.

“Instamos os Estados Unidos (...) a dar um grande passo para corrigir seus erros, abolindo completamente a prática errada das tarifas recíprocas e retornar ao caminho certo do respeito mútuo”, disse um porta-voz do Ministério do Comércio chinês, em um comunicado.

Maior parte dos iPhones, da Apple, é fabricada na China Foto: Pedro Pardo/AFP

PUBLICIDADE Na sexta-feira, 11, o serviço alfandegário dos EUA disse que smartphones, laptops, chips de memória e outros produtos seriam excluídos das taxas globais que o presidente Donald Trump implementou há uma semana. O Ministério do Comércio da China disse que o anúncio foi um “pequeno passo” e que a China estava “avaliando o impacto” da decisão.

As isenções beneficiarão as empresas de tecnologia dos EUA, como a Nvidia e a Dell, bem como a Apple, que fabrica iPhones e outros produtos na China. Apesar dessa medida, a maioria dos produtos chineses ainda está sujeita a um imposto geral de 145% para entrar nos EUA.

