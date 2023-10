Líderes de países de mercados emergentes estão chegando a Pequim para uma reunião organizada pelo governo chinês que marcará o décimo aniversário da sua Iniciativa do Cinturão e Rota.

Nesta segunda, 16, chegam a Pequim uma dúzia de líderes da África, Ásia e Oriente Médio, seguindo as chegadas do presidente do Chile, Gabriel Boric, e do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, no domingo. Outros estão chegarão na terça-feira.

Nesta foto divulgada pela Agência de Notícias Xinhua, o Primeiro-Ministro Húngaro Viktor Orban, à direita, e seu homólogo chinês Li Qiang, revisam uma guarda de honra durante uma cerimônia de boas-vindas no Grande Salão do Povo em Pequim, na segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Orban está em Pequim para participar do 3º Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, que se inicia na quarta-feira Foto: iu Bin/Xinhua via AP

Sob a Iniciativa do Cinturão e Rota, uma política emblemática do presidente Xi Jinping, empresas chinesas construíram portos, estradas, ferrovias, usinas de energia e outras infraestruturas ao redor do mundo na tentativa de impulsionar o comércio e o crescimento econômico. No entanto, os empréstimos chineses que financiaram os projetos também sobrecarregaram alguns países mais pobres com dívidas pesadas.

Uma série de encontros diplomáticos é esperada à margem do terceiro Fórum do Cinturão e Rota, cujos principais eventos ocorrerão na quarta-feira, 18. Orbán se encontrou com Xi e o Premier Li Qiang, conforme relatou a agência de notícias estatal MTI da Hungria. Os fóruns também foram realizados em 2017 e 2019.

O presidente do Quênia, William Ruto, buscará empréstimos adicionais para projetos rodoviários paralisados, apesar da já alta dívida pública do país, e uma flexibilização do pagamento de um empréstimo chinês para um projeto ferroviário que não se mostrou comercialmente viável.

O presidente Russo, Vladimir Putin, é esperado para participar do fórum, assim como representantes do governo Taliban do Afeganistão. Putin minimizou a ideia de que a China, por meio de seus projetos do Cinturão e Rota na Ásia Central, está competindo por influência em uma região que a Rússia há muito considera como seu quintal.

“Nossas próprias ideias sobre o desenvolvimento da União Econômica da Eurásia, por exemplo, sobre a construção de uma Grande Eurásia, coincidem totalmente com as ideias chinesas propostas no âmbito da Iniciativa do Cinturão e Rota”, disse ele à emissora estatal chinesa CCTV, de acordo com uma transcrição postada no site do Kremlin.

Os líderes que chegaram na segunda-feira incluíram o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, o presidente do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, o presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, o primeiro-ministro da Papua Nova Guiné, James Marape, e o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet./AP