China proíbe compra de produtos da americana Micron

A China decidiu proibir a compra de produtos da americana Micron Technology por empresas do país asiático pelo que considera riscos “sérios” à segurança nacional.

Em comunicado divulgado neste domingo, a Administração de Ciberespaço chinesa informou que uma investigação concluiu que as tecnologias vendidas pela empresa apresentam ameaças à rede local, que podem prejudicar a infraestrutura de informação.

A China decidiu proibir a compra de produtos da americana Micron Technology por empresas do país Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

O órgão acrescentou que Pequim apoia a abertura econômica para o exterior. “Desde que cumpra as leis e regulamentos chineses, empresas de todos os países e várias plataformas são bem-vindas para entrar no mercado chinês”, ressalta a nota.

Em resposta, a Micron afirmou que avalia os resultados da investigação antes de preparar os próximos passos. “Estamos ansiosos para continuar as discussões com as autoridades chinesas”, destaca.

A medida é mais uma evidência da recente deterioração das relações comerciais entre as duas maiores economias do planeta. No ano passado, os americanos instituíram controles rígidos para a exportação de chips chineses. Em janeiro, Washington acusou Pequim de enviar um balão de espionagem para sobrevoar o território dos EUA.

Apesar disso, o presidente americano, Joe Biden, afirmou hoje que almeja abrir mais canais de comunicação com a China e que espera um “degelo” nas relações em breve./Com informações da Dow Jones Newswires