China suspende exportação de minerais usados na fabricação de carros, drones, robôs e mísseis

A China suspendeu as exportações de uma ampla gama de minerais e ímãs essenciais, ameaçando sufocar o fornecimento de componentes essenciais para montadoras de automóveis, fabricantes aeroespaciais, empresas de semicondutores e empreiteiras militares em todo o mundo.

PUBLICIDADE As remessas de ímãs, essenciais para a montagem de carros, drones, robôs e mísseis, foram interrompidas em muitos portos chineses enquanto o governo do país elabora um novo sistema regulatório. Uma vez implementado, o novo sistema poderá impedir permanentemente que os suprimentos cheguem a determinadas empresas, incluindo as empreiteiras militares americanas. A repressão oficial faz parte da retaliação da China ao forte aumento das tarifas do presidente Trump, que começou em 2 de abril.

Em 4 de abril, o governo chinês ordenou restrições à exportação de seis metais pesados de terras raras, refinados inteiramente na China, bem como ímãs de terras raras, 90% dos quais são produzidos na China. Os metais e os ímãs especiais feitos com eles agora só podem ser enviados para fora da China com licenças especiais de exportação.

Publicidade

Uma mina de metais pesados ​​de terras raras nos arredores de Longnan, China. A suspensão das exportações desses metais e ímãs pelo país é parte de sua retaliação ao forte aumento de tarifas imposto pelo presidente Trump Foto: Keith Bradsher/NYT

Mas a China começou a estabelecer um sistema para a emissão das licenças agora. Isso causou consternação entre os executivos do setor, pois o processo poderia se arrastar e os atuais suprimentos de minerais e produtos fora da China poderiam ficar escassos.

Se as fábricas de Detroit e de outros lugares ficarem sem os poderosos ímãs de terras raras, isso poderá impedi-las de montar carros e outros produtos com motores elétricos que exigem esses metais. As empresas variam muito no tamanho de seus estoques de emergência para essas contingências, portanto, é difícil prever o momento das interrupções na produção.

Os chamados metais pesados de terras raras abrangidos pela suspensão de exportação são usados em ímãs essenciais para muitos tipos de motores elétricos. Esses motores são componentes essenciais de carros elétricos, drones, robôs, mísseis e naves espaciais. Os carros movidos a gasolina também usam motores elétricos com ímãs de terras raras para tarefas essenciais como a direção.

Os metais também são usados em produtos químicos para a fabricação de motores a jato, lasers, faróis de automóveis e algumas velas de ignição. E esses metais raros são ingredientes vitais em capacitores, que são componentes elétricos dos chips de computador que alimentam servidores de inteligência artificial e smartphones.

Publicidade

Michael Silver, presidente e executivo-chefe da American Elements, uma fornecedora de produtos químicos com sede em Los Angeles, disse que sua empresa foi informada de que levaria 45 dias para que as licenças de exportação fossem emitidas e as exportações de metais e ímãs de terras raras fossem retomadas. Silver disse que sua empresa havia aumentado seu estoque no inverno passado, antecipando uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e que poderia cumprir seus contratos existentes enquanto aguardava as licenças.

Uma planta em Changshu, China, onde produtos químicos contendo metais pesados ​​de terras raras são usados. Os metais também são usados ​​em produtos químicos para a fabricação de motores a jato, lasers, faróis de carros e certas velas de ignição Foto: Ryan Pyle/NYT

Daniel Pickard, presidente do comitê consultivo de minerais críticos do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos e do Departamento de Comércio, expressou preocupação com a disponibilidade de terras raras.

“O controle ou a proibição da exportação pode ter efeitos graves nos EUA? Sim”, disse ele. Pickard, líder da prática de comércio internacional e segurança nacional do escritório de advocacia Buchanan Ingersoll & Rooney, disse que uma solução rápida para a questão das terras raras era necessária porque uma interrupção contínua das exportações poderia prejudicar a reputação da China como um fornecedor confiável.

Em uma possível complicação, o Ministério do Comércio da China, que emitiu as novas restrições de exportação em conjunto com a Administração Geral da Alfândega, impediu que as empresas chinesas fizessem qualquer negócio com uma lista cada vez maior de empresas americanas, especialmente empreiteiras militares.

Publicidade

PUBLICIDADE Um líder americano do setor de mineração, James Litinsky, presidente executivo e diretor-executivo da MP Materials, disse que os suprimentos de terras raras para empreiteiras militares eram uma preocupação especial. “Os drones e a robótica são amplamente considerados o futuro da guerra e, com base em tudo o que estamos vendo, os insumos essenciais para nossa futura cadeia de suprimentos estão fechados”, disse ele. A MP Materials é proprietária da única mina de terras raras dos Estados Unidos, a mina Mountain Pass, no deserto da Califórnia, perto da fronteira com Nevada, e espera iniciar a produção comercial de ímãs no Texas no final do ano para a General Motors e outros fabricantes. Algumas empresas japonesas mantêm estoques de terras raras de mais de um ano, tendo sido prejudicadas em 2010, quando a China impôs um embargo de sete semanas às exportações de terras raras para o Japão durante uma disputa territorial.

Mas muitas empresas americanas mantêm pouco ou nenhum estoque porque não querem acumular dinheiro em estoques de materiais caros. Um dos metais sujeitos aos novos controles, o óxido de disprósio, é comercializado por US$ 204 por quilo em Xangai, e muito mais fora da China.

Publicidade

A fábrica mais famosa de ímãs de terras raras da China é operada pela JL Mag Rare-Earth Company, cuja sede fica em Ganzhou Foto: Keith Bradsher/NYT

A maioria dos ímãs de terras raras, mas não todos, inclui terras raras pesadas, que são necessárias para evitar que os ímãs percam seu magnetismo em altas temperaturas ou em alguns campos elétricos. Alguns ímãs de terras raras são fabricados somente com terras raras leves e não estão sujeitos a restrições de exportação. As autoridades alfandegárias de alguns portos chineses estão tolerando a exportação de ímãs se eles tiverem apenas pequenos traços de metais pesados de terras raras e se os ímãs não forem para os Estados Unidos.

No entanto, as autoridades de outros portos chineses estão adotando uma postura mais rigorosa, exigindo que os exportadores façam testes para provar que qualquer lote de ímãs não contém metais pesados de terras raras antes que os ímãs possam ser carregados em um navio para exportação.

Publicidade

As restrições de exportação chinesas começaram a entrar em vigor antes de o governo Trump anunciar, na noite de sexta-feira, 11, que isentaria muitos tipos de produtos eletrônicos de consumo da China de suas últimas tarifas. As exportações de ímãs continuam a ser bloqueadas neste fim de semana, segundo cinco executivos do setor de terras raras.

Como a maioria dos produtos da China, os ímãs também estão sujeitos às últimas tarifas do presidente Trump quando chegam aos portos americanos.

Até 2023, a China produzia 99% do suprimento mundial de metais pesados de terras raras, com uma pequena quantidade de produção proveniente de uma refinaria no Vietnã. Mas essa refinaria foi fechada no ano passado devido a uma disputa fiscal, deixando a China com o monopólio.

A China também produz 90% das quase 200 mil toneladas anuais de ímãs de terras raras, que são muito mais potentes do que os ímãs de ferro convencionais. O Japão produz a maior parte do restante e a Alemanha também produz uma pequena quantidade, mas eles dependem da China para obter as matérias-primas.

Publicidade

O Ministério do Comércio da China não respondeu a um pedido de comentário.

Os depósitos mais ricos do mundo de terras raras pesadas estão em um pequeno vale arborizado nos arredores de Longnan, nas colinas de argila vermelha da província de Jiangxi, no centro-sul da China. E a maioria das refinarias e fábricas de ímãs da China está em Longnan ou nas proximidades e em Ganzhou, uma cidade a cerca de 80 milhas (128,75 km) de distância. As minas no vale enviam o minério para as refinarias em Longnan, que removem os contaminantes e enviam as terras raras para as fábricas de ímãs em Ganzhou.

A fábrica mais famosa da China para esses ímãs é operada pela JL Mag Rare-Earth Company, cuja sede fica em Ganzhou.

A fábrica fornece aos dois maiores produtores de carros elétricos do mundo, a Tesla e a BYD da China, os ímãs que alimentam seus carros, disseram executivos do setor de terras raras. A BYD afirmou que compra da JL Mag alguns dos mais recentes e poderosos ímãs do mundo, com força magnética 15 vezes maior por polegada cúbica de volume do que um ímã de ferro convencional.

Publicidade

Uma fábrica de ímãs de terras raras em Ganzhou. A China produz 90% das quase 200 mil toneladas anuais de ímãs de terras raras do mundo, que são muito mais potentes do que os ímãs de ferro convencionais Foto: Keith Bradsher/NYT

Xi Jinping, líder máximo da China, fez uma visita de inspeção especial à fábrica da JL Mag em Ganzhou em 2019, durante o aumento das tensões comerciais no primeiro mandato de Trump. A viagem foi interpretada como um indício de que a China estava pronta para usar seu controle sobre os materiais para interromper as cadeias de suprimentos americanas, uma medida que não tomou na época, mas que está tomando agora.

A China interrompeu a mineração de terras raras pesadas perto de Longnan há alguns anos porque estava causando uma grave poluição química.

Na sexta-feira, no local de uma mina perto de Longnan, um gerador a diesel estava zumbindo e líquidos borbulhavam através de tubos de plástico, indicando que pelo menos algumas operações de mineração provavelmente haviam sido retomadas. A mineração de terras raras pesadas é feita despejando produtos químicos fortes em buracos cavados no topo de uma encosta. Os produtos químicos dissolvem o minério e saem pela base da colina, onde podem ser bombeados para poços próximos para o processamento inicial.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.