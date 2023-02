Chinesa BYD na Bahia? Governador do Estado confirma negociações em relação à fábrica da Ford

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), confirmou a negociação do governo Lula com a montadora chinesa BYD para a retomada da antiga fábrica da Ford em Camaçari (BA). “Vem aí a retomada do desenvolvimento industrial do nosso Nordeste! O governo Lula negocia a instalação da montadora chinesa BYD, onde funcionava a antiga fábrica da Ford, em Camaçari. Lula vai visitar a China e dialogar sobre a instalação. Estamos na torcida!”, escreveu Rodrigues em publicação na sua conta oficial do Twitter.

A planta de Camaçari foi desativada pela Ford no início de 2021, em meio ao encerramento das suas atividades produtivas no País. Desde o ano passado, rumores apontavam que a montadora chinesa BYD, uma das líderes mundiais na fabricação de carros elétricos, estava interessada na unidade baiana.

No sábado, 25, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também informou na rede oficial que o governo afirmou que o governo está negociando a reabertura da planta. “Governo Lula negocia a retomada da Ford na Bahia, com isto, reaquecendo importantes polos industriais do Nordeste”, escreveu o ministro em publicação na sua conta oficial do Twitter.

Na postagem, Marinho compartilhou uma matéria da revista Veja que diz que o governo trata da reabertura da planta com investidores chineses para produção de carros elétricos.

No fim de novembro do ano passado, o então governador da Bahia e atual ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a BYD ocuparia as instalações da Ford, mas na ocasião a montadora disse que assinou protocolo de intenções com o governo, havendo ainda pendências em análise.