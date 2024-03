‘Roupas nojentas no trabalho’: chineses adotam chinelos felpudos e calças de moletom no escritório

Quando o tempo ficou frio em dezembro, Cindy Luo começou a usar seu pijama fofo sobre um moletom com capuz no escritório. Usar roupas de dormir aconchegantes no trabalho tornou-se um hábito e logo ela nem se preocupou em usar blusas e calças combinando, escolhendo o que fosse mais confortável.

Alguns meses depois, ela postou fotos de si mesma em um tópico de "roupas nojentas no trabalho" que se espalhou no Xiaohongshu, um aplicativo chinês semelhante ao Instagram. Ela foi uma das dezenas de milhares de jovens trabalhadores na China que publicaram orgulhosamente fotos de si mesmos aparecendo no escritório com macacões, calças de moletom e sandálias com meias. O visual de quem acabou de sair da cama era chocantemente casual para a maioria dos locais de trabalho chineses. "Quero usar o que eu quiser", disse Luo, 30 anos, designer de interiores em Wuhan, uma cidade na província de Hubei. "Não acho que valha a pena gastar dinheiro para me vestir bem para o trabalho, já que estou apenas sentada lá."

Desafiar as expectativas em relação ao traje de trabalho adequado reflete uma aversão crescente entre os jovens da China a uma vida de ambição e esforço que marcou as últimas décadas. À medida que o crescimento do país desacelera e as oportunidades promissoras diminuem, muitos jovens estão optando por “ficar deitados”, uma abordagem contra cultural para buscar uma vida fácil e descomplicada. E agora até mesmo aqueles com empregos estáveis estão realizando um protesto silencioso.

Joeanna Chen, 32 anos, tradutora em uma clínica de estética em Hangzhou, disse que não se importava com o fato de suas roupas não serem elegantes, pois se sentia confortável. Chen enviou esta foto tirada por sua colega Foto: Reprodução twitter/x @nytimes

As roupas intencionalmente sem brilho se tornaram um movimento de mídia social quando uma usuária chamada “Kendou S-” publicou um vídeo no mês passado no Douyin, o serviço chinês irmão do TikTok. Ela mostrou seu traje de trabalho: um vestido de suéter marrom fofo sobre uma calça de pijama xadrez com uma jaqueta rosa de tecido leve e chinelos de pelúcia.

No vídeo, ela disse que seu supervisor no trabalho lhe disse várias vezes que suas roupas eram “nojentas” e que ela precisava usar roupas melhores “para cuidar da imagem da empresa”.

O vídeo decolou; recebeu mais de 735 mil curtidas e foi compartilhado 1,4 milhão de vezes. A hashtag “roupas nojentas no trabalho” se espalhou por várias plataformas chinesas de mídia social e desencadeou uma competição para ver qual vestimenta de trabalho era a mais repulsiva. No Weibo, a versão chinesa do X, o tópico gerou centenas de milhões de visualizações e provocou uma discussão mais ampla sobre por que os jovens não estão dispostos a se vestir bem para o trabalho hoje em dia.

“É o progresso dos tempos”, disse Xiao Xueping, uma psicóloga de Pequim. Ela disse que os jovens cresceram em um ambiente relativamente mais inclusivo do que as gerações anteriores e aprenderam a colocar seus próprios sentimentos em primeiro lugar.

Xiao disse que as roupas podem ser uma forma de protesto responsável, porque as pessoas ainda estão fazendo seu trabalho. Também é um sinal de como os países reavaliam valores e prioridades quando atingem níveis mais altos de prosperidade.

O People’s Daily, principal jornal do Partido Comunista no poder, criticou os jovens por “ficarem deitados” em um editorial de 2022, incentivando-os a continuar trabalhando duro. Desde então, o jornal tem repetido o conselho de Xi Jinping, o líder da China, que pediu aos jovens que “comessem a amargura”, uma expressão coloquial que significa suportar as dificuldades.

Mas o People’s Daily se absteve de repreender os jovens chineses pelo que chamou de “ser feio” no trabalho. A publicação disse que a tendência era uma forma de zombaria e que era “desnecessário ampliá-la para que se tornasse um problema de princípio”, desde que os funcionários se vestissem adequadamente e tivessem uma boa atitude no trabalho.

Trabalhar em casa durante a pandemia mudou a dinâmica do local de trabalho em todo o mundo. Nos Estados Unidos, muitas empresas enfrentaram resistência ao retorno ao escritório, e o deslocamento diário de cinco dias por semana não é mais um dado adquirido em muitas empresas. Depois de três anos vivendo sob as rigorosas restrições da Covid na China, os funcionários chineses não se importam em ir para o escritório, mas muitos querem fazer isso de acordo com seus próprios termos e com suas roupas confortáveis. A maioria das respostas às postagens de "roupas grosseiras no trabalho" veio de mulheres. Na China, como em muitos lugares do mundo, as mulheres têm um padrão mais elevado para roupas de escritório, enquanto os trajes masculinos geralmente exigem menos atenção. Para a quase totalidade dos altos funcionários do Partido Comunista Chinês, a escolha do que vestir é bastante simples: "ting ju feng", ou "estilo de escritório e gabinete". É o visual suave e discreto de um típico burocrata de nível médio, um estilo preferido por Xi.

Jovens chineses estão publicando fotos das "roupas nojentas" que usam no escritório nas plataformas de mídia social do país, inclusive no Xiaohongshu, a versão chinesa do Instagram. Foto: Reprodução twitter/x @nytimes

Uma colega de Joeanna Chen, uma tradutora de 32 anos de uma clínica de estética em Hangzhou, publicou fotos de seu guarda-roupa na mídia social com a legenda: “Adivinhe quanto tempo levará para o chefe falar com ela?” (A colega de Chen tinha sua permissão para publicar as fotos).

Chen estava usando um sobretudo amarelo-manga com capuz e um gorro de malha branco que cobria suas orelhas. Em seus braços, havia capas de mangas azuis e bege incompatíveis, adornadas com vacas. Ela usava calças pretas e meias xadrez rosa e azul com mocassins peludos estilo vovó.

Chen disse que reconhecia que a roupa, seu traje de escritório habitual, não era muito elegante, mas não se importava porque era confortável. As capas das mangas foram feitas por sua avó. O suéter foi dado de presente por sua mãe, e o chapéu pertenceu a seu filho.

Ela disse que seu chefe uma vez lhe pediu para usar algo mais sexy no trabalho, mas que ela ignorou o pedido. Além disso, pela primeira vez, ela começou a recusar tarefas que não queria fazer.

Depois de passar por anos de bloqueios imprevisíveis, quarentenas e medo de ficar doente durante a pandemia, Chen disse que tudo o que queria agora era viver o momento com um emprego estável e uma vida tranquila. Ela não está preocupada com promoções ou em progredir.

“Apenas seja feliz todos os dias e não imponha coisas a si mesma”, disse ela.

Para Jessica Jiang, 36 anos, que trabalha com vendas de comércio eletrônico em uma empresa de roupas em Xangai, sua aparência “grosseira” tem mais a ver com o cabelo bagunçado e a falta de maquiagem.

Jiang disse que não tinha tempo suficiente pela manhã para se arrumar por causa de seu trajeto de uma hora. Ela disse que se vestia jogando roupas ao acaso. Em um dia recente, o resultado foi um suéter que era curto demais para cobrir sua camiseta térmica. “Todos estão concentrados em seu trabalho - ninguém se preocupa em se vestir bem”, disse Jiang. “É bom o suficiente apenas fazer o trabalho.”

Mas Lulu Mei, 30 anos, funcionária de um banco na cidade de Wuhu, no leste do país, disse que tinha de usar um uniforme todos os dias: um blazer azul-marinho, calças combinando e uma camisa de botão de cor clara. Ela disse que sem a exigência, ela também poderia acabar parando de se vestir bem porque “todo trabalho é cansativo”.

Luo, designer de interiores que usa pijamas fofos para trabalhar, disse que havia dias em que se vestia de forma mais convencional, como quando saía com os amigos depois do trabalho ou quando o pijama estava na lavanderia. Ela adora moda, disse. No trabalho, ela ouve a música da passarela do mais recente desfile da Chanel na Paris Fashion Week.

Quando entrou na empresa, há três anos, ela usava sobretudos para parecer mais madura e preparava suas roupas na noite anterior. Com o tempo, ela se cansou disso e começou a questionar a prática.

“Sinto que não sei para que me arrumo”, disse Luo. “Só quero viver um pouco mais do meu próprio jeito.”