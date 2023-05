Chocolate britânico troca embalagem de plástico por de papel

A Mars, uma das marcas de chocolate produzidas pela empresa global Mars Incorporated, começou nesta segunda-feira, 29, um projeto piloto que substitui as embalagens de plástico por papel reciclável. A mudança foi lançada em 500 lojas Tesco, no Reino Unido.

“Nosso objetivo é redesenhar nossas embalagens para a circularidade, trabalhando para que todas as nossas embalagens sejam recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis”, informou a marca em seu site. As atuais embalagens não são recicláveis, como é o caso de muitos itens, incluindo embalagens de salgadinhos.

Segundo a BBC, a alteração nas embalagens segue a rival de chocolate Nestlé, que usa embalagens de papel para Smarties desde janeiro de 2021 e em alguns doces Quality Street desde dezembro de 2022. Nove dos 11 doces tradicionais da Quality Street mudaram para embalagens de papel.

Novas embalagens mostram um símbolo de reciclagem que significa que o pacote pode ser colocada na lixeira da forma que está Foto: Reprodução/Mars Bars Website

A mudança da Nestlé marcou o fim das embalagens plásticas pela primeira vez desde seu lançamento em 1936. Somente os chocolates Orange Crunch e o Green Triangle permaneceram em suas embalagens de alumínio, pois já são recicláveis.

Segundo a Mars, esse é um teste limitado em lojas selecionadas da rede Tesco durante os próximos meses. As novas embalagens mostram um símbolo de reciclagem que significa que o pacote pode ser colocada na lixeira da forma que está. A marca ainda informou que a escolha do papel está de acordo com as diretrizes da UK On-Pack Recycling Label (OPRL), sendo “amplamente recicláveis” em todo o Reino Unido.

A Mars Incorporated produz, em diversos países do mundo, marcas como Twix, Snickers, M&M’s, além de serviços em outros setores, como cuidados pet, com as marcas Pedigree e Whiska’s.