Criptomoedas: presidente do BCE diz que filho perdeu 60% do que investiu nesses ativos

FRANKFURT - A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse na sexta-feira, 24, que tem uma opinião “não muito positiva” sobre as criptomoedas, e revelou que seu próprio filho, ignorando sua opinião sobre esses ativos, perdeu 60% do que investiu.

“Ele me ignorou completamente, o que é um direito dele. E perdeu quase todo o dinheiro que havia investido. Não foi muito, mas perdeu cerca de 60%”, disse, em uma conversa com cerca de 200 jovens organizada pelo Bundesbank, o Banco Central da Alemanha.

Ela explicou que, mais tarde, quando conversaram sobre o assunto, ele relutantemente concordou que ela estava certa. Lagarde disse que o que foi visto nos últimos meses com empresas como a FTX e a Binance mostra que as criptomoedas são “um ativo altamente especulativo”.

“As pessoas são livres para investir seu dinheiro onde quiserem, são livres para especular o quanto quiserem, mas não devem ser livres para se envolver em negócios e transações criminalmente sancionados”, disse.

Lagarde deixou claro que considera as criptomoedas um investimento altamente especulativo Foto: Aris Oikonomou/AFP

Na semana passada, a maior plataforma de criptomoedas do mundo, a Binance, concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões, com a renúncia de seu executivo-chefe, Changpeng Zhao, por lavagem de dinheiro, após uma acusação descrita como um “ponto de inflexão” pelas autoridades dos EUA.

Enquanto isso, o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, está aguardando uma sentença de prisão depois de ter sido condenado este mês por sete acusações de fraude após um julgamento criminal, e tem outro julgamento pendente, apresentado pela Securities and Exchange Comission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários americana.