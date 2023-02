Desde muito cedo o açougueiro e influencer Domingos Santos Neto, o Netão, que tem três milhões de seguidores nas redes sociais, onde ensina a fazer churrasco, sabia que não queria ser peixeiro como o pai. Ele planejava ser açougueiro como o tio, que o levava nas viagens pelo interior para conhecer fazendas de gado, a genética do boi e os frigoríficos.

Quando criança, Netão sonhava um dia comprar o açougue Costa Rica, de propriedade do tio. O estabelecimento funcionava num pequeno imóvel na avenida Pedro Lessa, no bairro Embaré, em Santos, no litoral paulista.

Aos 37 anos, o empresário superou a própria expectativa. Hoje está à frente da holding Bom Beef, fundada por ele em 2020, e que tem, entre outros sócios, a apresentadora Sabrina Sato. Com faturamento previsto de R$ 300 milhões para este ano, ante menos de R$ 200 milhões em 2022, a marca reúne duas redes de franquias.

Uma das franquias é de açougues de cortes especiais, com 105 lojas, das quais 56 em operação. A outra é de hamburguerias, com 20 lanchonetes, sendo 9 em funcionamento. O plano é neste ano iniciar um novo negócio: uma rede de franquias de restaurante de carnes de qualidade, preparadas na parrilla e na brasa. A expectativa é abrir 30 restaurantes Bom Beef Parrilla em 2023.

Do peixe à carne

Natural de Santos, aos sete anos começou a trabalhar na peixaria do pai atendendo aos clientes. Com dez anos, passou a fazer as compras de peixe no entreposto. Aos 14, sozinho, abriria e fechava a peixaria e manipulava os pescados. Embora trabalhasse com peixe, Netão gostava era de carne.

De família de comerciantes de origem portuguesa, na infância ele lembra que aos domingos o roteiro estava traçado. Primeiro assistia a corrida de Fórmula 1 pela TV com o pai e, na sequência, passava pelo o açougue do tio. Depois que cada um fechava o seu comércio, parte dos familiares se reunia num churrasco na sua casa. “A minha paixão por açougue e churrasco começou aí, porque era um momento que estava com a minha família”, diz.

Por uma oportunidade de negócio, seu pai até chegou a ter um açougue por seis meses. “Nessa época, a minha paixão por açougue aumentou mais ainda”, lembra. Mas o pai dizia que o açougue era passageiro e que ele tinha que aprender na peixaria.

Netão discordava. Acha, ainda hoje, que peixe é um produto de consumo mais esporádico do que a carne. “No açougue, o cliente comum vai quase todo dia, o de churrasco, quase toda semana, a relação é muito próxima, a gente sabe o nome do filho, cumprimenta”, afirma.

Aos 16 anos, o empresário deixou a peixaria e foi trabalhar no açougue do tio como entregador. Como tinha habilidade no corte do peixe, rapidamente aprendeu a manipular todas as carnes e virou açougueiro. Onze meses depois era o gerente do açougue. Na época, cursava a faculdade de Direito, que ele resolveu largar, porque decidiu arranjar vários empregos para conseguir juntar mais rapidamente dinheiro para comprar o açougue do tio.

Netão lembra da maratona que fazia aos finais de semana. Na sexta e no sábado, depois de fechar o açougue, trabalhava como motoboy entregando pizza e em seguida ia direto para o bico de barman que fazia nas baladas. Mesmo assim, o dinheiro que conseguia juntar era insuficiente para comprar o açougue. Até que surgiu a oportunidade de trabalhar em navios de cruzeiros como barman, onde poderia ganhar quatro vezes mais. “O Netão aconteceu só por conta disso (as experiências internacionais)”, afirma o empresário, em referência à marca de cortes especiais de carnes que levam a sua assinatura.

Experiência internacional

Como barman, entre 2007 e 2010, ele rodou o mundo. Passou por todos os países da América do Sul, pelos Estado Unidos, México, Espanha e Portugal. Em cada porto que desembarcava, ia visitar açougues e steakhouses, espécie de churrascarias, para conhecer os diferentes cortes de carne e o seu preparo. Nas horas de folga, trabalhava de graça no restaurante de carnes do navio para aprender as técnicas de preparo.

De volta ao Brasil, foi trabalhar com vendas na área de móveis. Na época, o tio já tinha vendido o açougue. “Continuei olhando para o Costa Rica na Pedro Lessa”, conta. Como o açougue não ia bem, após um tempo, o proprietário decidiu passar o ponto. Netão comprou, em 2014, o açougue por R$ 210 mil.

“O primeira coisa que fiz no açougue foi dar uma boa lavada”, conta. Como parcelou o pagamento, teve fôlego para repaginar o açougue, fez contatos com antigos fornecedores e mudou de nome para Bom Beef, já pensando numa futura rede.

Quando assumiu, o negócio recebia 17 clientes por dia e faturava R$ 21 mil por mês. Bom de vendas e com as mudanças, conseguiu superar a meta estabelecida de R$ 100 mil e faturou R$ 118 mil no primeiro mês.

O passo seguinte foi começar a construir um negócio voltado para cortes de carnes especiais. Netão conta que procurou um pecuarista do Mato Grosso do Sul, antigo fornecedor do tio, e contou o que tinha visto no exterior em termos de qualidade da carne, baseada na seleção genética, na boa alimentação e no cuidado dos animais. “Tudo isso se reflete no gosto e na qualidade da carne”, diz.

O pecuarista pediu um adiantamento de R$ 50 mil e topou o desafio de produzir uma gado selecionando as melhores fêmeas fecundadas com sêmen de qualidade. O primeiro lote de carnes especiais saiu em 2016.

Paralelamente, durante dois anos Netão traçou uma estratégia. “Na época, não tinham muitas empresas em redes sociais e vi que esse era o futuro”, observa. Era o jeito de chegar no consumidor e divulgar a marca de graça.

No começo, postava receitas no Facebook e fazia promoções de preço para chamar atenção. Depois, começou a divulgar seus produtos. Conforme conseguia aumentar a base de clientes, atraídos pela qualidade das carnes, ele retirava as promoções.

Netão, que comanda a holding Bom Beef, descobriu nas redes sociais um caminho para criar de demanda pela sua marca de carnes especiais, sem custos Foto: Taba Benedicto/Estadão

Com isso, criou com a sua marca uma demanda por cortes especiais de carnes até então desconhecidos da população em redes sociais como Instagram, onde o poder aquisitivo dos usuários é maior. “Nesse período, poucos sabiam o que era um corte prime rib, short rib no Brasil, muito menos em Santos”, exemplifica. Em São Paulo, segundo ele, havia em 2016 dois ou três açougues que vendiam um ou dois cortes especiais.

A estratégia de turbinar a marca usando a internet deu certo e ele atingiu 600 pedidos por dia no açougue de Santos. O passo seguinte foi criar protocolos de produção para os pecuaristas, que envolvem raça, seleção genética, bem-estar animal, condições de confinamento. Três frigoríficos contratados seguem hoje as regras de abate, desossa e de como fazer os cortes especiais da sua marca, que são entregues aos açougues dos franqueados.

‘Quando o boi é de primeira, não há carne de segunda’

Usando as referências do que conheceu pelo mundo, Netão montou o quebra-cabeça de como repartir o boi. Ao todo são 28 cortes especiais. O steak do Netão, por exemplo, diz ele, é o miolo do miolo do acém, uma carne extremamente macia, usada para churrasco.

Normalmente, o acém é considerado uma carne de segunda. O açougueiro rebate essa máxima, usando os argumentos do especialista em carnes, já falecido, Marcos Bassi. " O velho Bassi já dizia ‘quando o boi é de primeira, não há carne de segunda.’”

O empresário não revela as quantidades de carnes especiais vendidas com a sua assinatura nos açougues franqueados e mantém sob sigilo sobre quem fabrica os hambúrgueres, segundo ele, uma receita própria. Só diz que a ideia das hamburguerias surgiu na pandemia, quando o açougue fechou e ele passou a vender pratos prontos para continuar faturando. Admite também que a hamburgueria virou uma saída para aproveitar as carnes que não são tidas como especiais.

Netão define o seu sucesso como uma combinação de fatores. Suas andanças pelo mundo que o levaram a conhecer vários cortes especiais de carnes. Outro fator é a internet que, por meio das redes sociais, como canal do YouTube, por exemplo, lhe permitiu divulgar os cortes especiais, ensinar como preparar a carne e criar a demanda pelo produto e a marca.

‘Escuta o cheiro’

Apesar dos três milhões de seguidores e das frases que Netão fala quando prepara o churrasco que viraram bordões na internet, como “escuta o cheiro” quando a carne toca a chapa quente na temperatura certa, ou “nossa senhora do ponto não nos abandona nunca”, o empresário não se define como um influencer da carne e do churrasco. “Sou açougueiro e hamburgueiro”, afirma.

Ele argumenta que a internet não representa nem 2% do seu trabalho que está muito mais ligado ao dia a dia da atividade, na porta do açougue, atendendo clientes e fazendo eventos pelo País. “Uso a internet para alavancar meus negócios fora da internet.”

Para a CEO da Gouvea Foodservice Consultoria, Cristina Souza, a decisão de empresários, como o Netão, de usar as redes sociais para criar a demanda pelo produto e a marca faz todo sentido. A razão é que as pessoas se conectam muito hoje por meio do Instagram e Tik Tok, por exemplo, nas questões relacionadas à alimentação. Segundo ela, o influencer tem papel importante na decisão de consumo de uma maneira geral. “Se ele tem uma combinação de um bom produto com um bom serviço, isso gera uma ótima experiência e, com certeza, faz sentido.”





Em relação ao modelo de expansão escolhido pelo empresário ser o de franquias, a consultora diz que a opção é favorável, pois permite crescer usando o capital dos franqueados. No entanto, pondera que os franqueadores têm responsabilidades importantes, como dar suporte aos franqueados e manter investimentos em inovação de produtos.

Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que o setor de franquias de alimentação foi segundo que mais cresceu no terceiro trimestre do ano passado – último dado disponível-, ficando atrás só do segmento de hotelaria. Entre julho e setembro do ano passado, as franquias de alimentação ampliaram em 31% as vendas na comparação anual. O reaquecimento do setor de serviços, com o aumento da demanda das pessoas por alimentação fora do lar, e a manutenção da demanda pelo delivery contribuíram para essa alta.









